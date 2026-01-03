¿Qué supermercados abren en Sevilla el Día de Reyes?

El Día de Reyes, uno de los festivos con mayor arraigo del calendario, marca un cambio para los horarios comerciales habituales. En Sevilla, como en el resto del país, la mayoría de los grandes supermercados permanecerán cerrados o ajustarán los tiempos de apertura, obligando a los consumidores a planificar sus compras con antelación.

Cadenas como Mercadona, Lidl o Aldi, mantienen una firme política de no abrir en días festivos y cerrarán sus puertas el Día de Reyes. Sin embargo, Carrefour o Día muestran una oferta más heterogénea: algunos establecimientos procederán al cierre, mientras que otros se acogerán a horarios reducidos. En cualquier caso, lo más recomendable es confirmar esta información antes de acudir a una tienda en concreto. A continuación, vamos a ver qué supermercados abrirán en Sevilla durante la Epifanía del Señor.

El Corte Inglés e Hipercor

Tanto el supermercado de El Corte Inglés como Hipercor, permanecerán cerrados en Sevilla el próximo martes, 6 de enero. Así lo podemos comprobar en su página web, que indica los horarios de apertura para cada uno de los días del año. Aunque estos establecimientos suelen abrir con horarios reducidos en otras festividades, el Día de Reyes se convierte en una excepción.

Carrefour

Por su parte, Carrefour cuenta con un localizador web muy útil para identificar los horarios de cada tienda. Así, podemos ver a continuación cuál será la apertura de puertas establecida para el 6 de enero:

Carrefour Express Menéndez y Pelayo: abre de 09:00 a 22:30 horas.

Carrefour Express Recaredo, 21: abre de 08:30 a 23:00 horas.

Carrefour Express Calle Cardenal Cervantes: abre de 08:30 a 23:00 horas.

Carrefour Express Calle José Laguillo: cierra.

Carrefour Express Plaza de la Alfalfa: cierra.

Carrefour Express Calle Imagen: cierra.

Carrefour Express Plaza Zurbarán: cierra.

Carrefour Express Calle Sierpes, 20: cierra.

Carrefour Express Calle Feria: cierra.

Carrefour Express Calle Harinas: cierra.

Carrefour Express Calle Eduardo Dato: cierra.

Carrefour Express Calle Zaragoza: cierra.

Carrefour Express Calle Ronda Capuchinos: abre de 10:00 a 22:00 horas.

DIA

En el caso de DIA, también hay un localizador web que indica los horarios de apertura en cada establecimiento. Sin embargo, según podemos comprobar, la mayoría cerrará sus puertas el Día de Reyes. Algunas tiendas abrirán el domingo 4 de enero, como la situada en la calle Puerto de Lumbreras 6, Monte Carmelo 68 o Paseo de Cristina 3.

Aldi y Más

Según informa la página web de Aldi, los supermercados permanecerán cerrados el 6 de enero. Sin embargo, en el caso de Más, será necesario consultar los horarios de cada tienda para evitar desplazamientos innecesarios. Por ejemplo, el establecimiento de la avenida de Finlandia cerrará el Día de Reyes, mientras que el de la calle Argos 13 estará abierto, igual que el de la calle Feria o el de Fernández de Ribera.

Como podemos ver, la gran mayoría de los supermercados cerrarán en Sevilla durante el festivo. No obstante, algunos estarán abiertos, aún con horarios especiales; y el día 5 de enero será posible realizar compras de última hora antes de la noche de Reyes.