El taxi cobrará un suplemento de 5,81 euros por ir a la prisión Sevilla I y a la factoría Heineken

El taxi vuelve a subir en Sevilla en 2026 y cobrará por primera vez un suplemento de 5,81 euros por los trayectos a la prisión Sevilla I, situada en la carretera de Torreblanca a Mairena del Alcor, así como a la factoría Heineken. Otros suplementos que se siguen cobrando por 5,81 euros, desde años anteriores, son al servicio de control de vuelo del aeropuerto y a CASA San Pablo. Así lo aprueba este jueves el Pleno municipal.

La subida de precios alcanzará porcentajes de hasta el 5% en el caso de la carrera mínima (tarifa 1), que pasa de los 4,40 euros a los 4,62 euros. Las tarifas 2 y 3 de la carrera mínima también suben en torno al 3,5% al pasar de 5, 47 euros a 5,66 euros (tarifa 2) y de 6,85 euros a 7,09 euros.

En los servicios urbanos, la bajada de bandera se incrementa también entre 0,07 a 0,09 céntimos de euro. La tarifa 1 de la bajada de bandera pasa de 1,62 euros a 1,70 euros. La tarifa 2 de 1,95 euros a 2,02 euros. La tarifa 3 se eleva de 2,44 euros a 2,53 euros.

La tarifa única al aeropuerto registra también un alza en laborables del 1,08% y en horario nocturno, festivos y espeiales del 1,15%. De lunes a viernes los días laborables (7:00 a 21:00) se cobrarán 26 euros, en lugar de los 25,72 euros que se cobraban en 2025. Es la llamada tarifa 4. Por lo que respecta a la tarifa 5 del aeropuerto, de lunes a viernes en horario nocturno (0:00 h a 7:00), además de sábados, domingos y festivos (0:00 a 24:00), Semana Santa (7:00 a 21:00), Feria (7:00 a 20:00) y los días 24 y 31 de diciembre (0:00 a 24:00), el precio sube a 29 euros, frente a los 28,67 euros que se pagaban en 2025.

No cambian los suplementos por maleta de más de 10 kilos (0,57 euros), la salida de la estación Santa Justa (3,70 euros), el servicio a las estaciones del Prado y Plaza de Armas (2,63 euros).