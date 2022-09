El taxi no parará hasta relegar a los VTC fuera de las ciudades en Andalucía

La posición de los cientos de taxistas que protestan este jueves ante el Parlamento en Andalucía (el gremio también ha trasladado este mismo día su protesta a Bruselas) se resume, en primer lugar, en pedir que el taxi siga operando en las ciudades (ámbito urbano) y que los VTC se queden solo con los servicios interurbanos.

En la actualidad, en Andalucía hay 8.782 licencias de taxi registradas frente a 3.256 de VTC, lo que la convierte en la segunda comunidad del país con más VTC tras Madrid. La ratio en Andalucía es de 1 VTC por 2,7 taxis, según datos de la Consejería de Fomento de la Junta.

La segunda reclamación es que que la Junta de Andalucía no regule los VTC que permita la convivencia de ambos servicios de transporte en las ciudades, sino dejar que se cumpla el Decreto Ábalos, es decir, que automáticamente los VTC queden relegados al servicio interurbano. Amenazan con denunciar a la Junta por "engaño y estafa".

El taxi andaluz se opone, por tanto, a la posición de la Junta de Andalucía, cuya consejería de Fomento trabaja en una regulación basada en la convivencia de los VTC y los taxis dentro de las ciudades.

"La Junta nos ha engañado. Hasta ahora decía que no iba a regular los VTC, pero tras las elecciones andaluzas que dieron la mayoría absoluta a Juanma Moreno, hijo de un taxista de Málaga, este ha cambiado el discurso", se queja Francisco de la Piedra Vega, vicepresidente de la Unión Sevillana del Taxi (USST), una de las patronales mayoritarias de Sevilla que forman parte de la Federación Andaluza del Taxi (FAAT).

"Si el taxi es una licencia urbana, ¿cómo deja que los VTC sean un servicio también urbano si son licencias autonómicas que se han venido dado a requerimiento? Pedimos que el taxi se dedique a servicios urbanos y los VTC a interurbanos a requerimiento", recalca el vicepresidente de la Unión Sevillana del Taxi (USST).

Desde la Federación Andaluza de Elite Taxi, su presidente Rafael Baena, presente en la protesta, ha recalcado este jueves que "el Gobierno andaluz debe cumplir su palabra y que no regule a los VTC, que estos pasen a ser un servicio interurbano". Baena explca que la Junta de Andalucía ""se negaba años atrás a regular los VTC" y ahora "cambia de opinión a 20 días de cumplirse la moratoria" que estableció el Decreto Ábalos. El gremio echa en cara a la administración que no enseña el borrador de la regulación que quiere aprobar y que ese texto no incluye restricciones para los VTC en las ciudades.

José Ramón, taxista venido de Granada, señala que la proporción de VTC por taxi no debe superar el 1/30. "Que se cumpla la ley", reitera.

El gremio del taxi cuenta con medidas aprobadas por la Junta, desde finales de 2021, para competir con los VTC, pero no presiona a los ayuntamientos para que se acelere la aplicación de estas medidas. Se trata de la primera modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo en diez años. Permite el precio cerrado, que el usuario contrate por plaza y lo pague de forma individual, y la recogida de viajeros en distintos municipios. El objetivo es hacer más competitivo a un sector cada vez más heterogéneo.