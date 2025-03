Un grupo de taxistas de Sevilla denuncian al jefe de la Policía Local por multarles en el aeropuerto

Un grupo de taxistas de Sevilla ha denunciado al jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, al entender que están siendo injustamente multados en el aeropuerto de San Pablo. Los denunciantes trabajan principalmente con servicios concertados, es decir, aquellos que el cliente contrata previamente, ya sea a través de una agencia, una empresa o con un acuerdo previo con el taxista.

Cuando se puso en marcha el turno rotatorio en la parada del aeropuerto, tras la operación contra la mafia del taxi llevada a cabo por la Policía Nacional, estos profesionales del sector pidieron al Ayuntamiento que la medida no fuera efectiva para la parada de concertados. Sin embargo, el Consistorio desoyó esta petición y mantiene esta medida para todos los taxistas, tanto los que trabajan en la parada de concertados como en la parada regular.

Los taxistas que hacen servicios concertados con regularidad consideran que esta decisión municipal no es acorde a la legalidad vigente, e iniciaron un contencioso con el Ayuntamiento, que por el momento está en una fase muy inicial. Mientras tanto, han decidido seguir trabajando con normalidad en el aeropuerto, sólo respetando los días de descanso pero no los del turno rotatorio. Esto se ha traducido en que la Policía Local los está multando cuando recogen a clientes en San Pablo en un día que no les corresponde trabajar en el aeropuerto.

Estas sanciones son de 270 euros y todas ellas serán recurridas por este grupo de taxistas. El siguiente paso que han dado ha sido denunciar al jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, por considerar que no está cumpliendo la ley. En concreto, según la denuncia, lo hacen por vulnerar el artículo 43 del decreto 35/102, ya que "esta persona está dando orden a sus subordinados de multar a todo taxista que se disponga a recoger a su cliente en la zona/área de taxis concertados, sin tener en cuenta y despreciando la excepción que se establece para los servicios precontratados que no se encuentran sometidos a las limitaciones fijadas para regularla".

El Ayuntamiento ya dejó claro que el turno rotatorio se establecería para las dos paradas del aeropuerto de San Pablo, por lo que este conflicto tendrá que resolverse en los tribunales.

El turno rotatorio se implantó en el aeropuerto de San Pablo el pasado mes de enero, después de más de veinte años en los que una asociación de taxistas mantuvo secuestrada la parada de la terminal a base de coacciones, sabotajes y amenazas. La Policía Nacional detuvo a 18 personas el 9 de enero, entre ellos toda la junta directiva de dicha asocación, Solidaridad Hispalense del Taxi. Tres semanas después fueron arrestados otros 8 taxistas. Estos 26 conductores cuentan con una orden de alejamiento del aeropuerto de San Pablo, en el que no pueden trabajar.

Una vez descabezada la llamada mafia del taxi, el Ayuntamiento decidió implantar en la parada del aeropuerto el sistema de turnos rotatorios que ya hace más de dos décadas fue avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia.

Fuentes municipales explicaron a este periódico que la Policía se limita a cumplir la decisión del Instituto del Taxi a la hora de regular el turno rotatorio, por lo que consideran que una denuncia contra el jefe del cuerpo no tiene ningún sentido, ya que es la persona que se encarga de que se cumpla la resolución del órgano que regula el servicio de taxi dentro de la ciudad.