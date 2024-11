¿Qué tiempo hará en la Magna? Este es el pronóstico de Jorge Rey para el puente de diciembre en Sevilla

Con los últimos días festivos del año a la vista, quizá muchos se encuentren inmersos en los preparativos de una escapa de última hora. El puente de diciembre se acerca es una excelente oportunidad para ver el alumbrado, adelantar compras navideñas o realizar una escapada, pero para quienes se queden en Sevilla, estará marcado sin duda por la procesión extraordinaria de la Magna. En apenas cuatro horas se agotaron las 21.000 localidades disponibles y, de hecho, algunas ya se revenden de forma ilegal. Pese a todo, está claro que la Magna será una manifestación sin parangón de la piedad popular, si bien siempre existe el mismo miedo inherente a cualquier salida procesional: ¿lloverá o no lloverá?

Según la predicción adelantada por Jorge Rey, el joven meteorólogo que realiza pronósticos basados en métodos tradicionales como las cabañuelas, los sevillanos podemos respirar tranquilos: el mal tiempo dará una tregua durante el puente de diciembre. El mes comenzará con tranquilidad y un tiempo agradable y tampoco se esperan lluvias intensas u otros fenómenos adversos para las jornadas festivas. Eso sí, antes debremos superar el chorro polar que deja el paso de la borrasca Bert.

El pronóstico de Rey concuerda con el del portal Meteored, que avanza una situación anticiclónica durante la primera semana de diciembre. En los días festivos predominarán los cielos despejados, con algunas nubes altas, así como vientos flojos del noroeste. No obstante, se esperan temperaturas frescas, con máximas de 18 grados y mínimas entre los 10 y 5 grados, más frías conforme avance el fin de semana.

Navidad tranquila, Año Nuevo revuelto

La situación meteorológica no tardaría en cambiar una vez superado el puente. Jorge Rey vaticina un breve episodio de inestabilidad hacia mediados de mes. No obstante, no se esperan fenómenos significativos hasta el 23 de diciembre, cuando podría nevar en varias regiones españoles, lo cual cabe dentro de la normalidad para esta época.

De cara a Navidad, Rey prevé de nuevo un tiempo tranquilo y seco, con escasa probabilidad de lluvias, que no obstante podría darse la vuelta durante los últimos días de 2024 y los primeros de 2025. El meteorológo que durante esas fechas podría llegar una masa de aire frío acompañadas de tormentas, que incidirían de forma notable en el norte y el Levante. La bajada de la cota de nieve marcaría el inicio de un enero plenamente invernal.

Esta situación de frío e inestabilidad podría marcar el resto de las vacaciones navideñas hasta Reyes, con un enero mucho más movido en lo meteorológico de lo que sería diciembre.

Un evento extraordinario de piedad popular

Aunque cabe un cierto margen de incertidumbre, esta predicción ofrece una perspectiva sobre los planes que podremos hacer durante las festividades. El joven meteorólogo irá afinando el pronóstico durante los próximos días, gracias a su modelo de que conjuga la sabiduría popular con los modelos númericos de predicción habituales.

La procesión de la Magna supondrá la clausura del II Congreso Internacional de Hermandades de Sevilla el 8 de diciembre, la cual tendrá un cortejo compuesto por ocho pasos, cinco imágenes de la capital y tres de la provincia. La Virgen de los Reyes, el Cristo del Gran Poder, María Santísima de Setefilla, la Virgen de Valme, Nuestra Señora de la Consolación, el Santísimo Cristo de la Expiración, la Esperanza de Triana y la Esperanza Macarena tendrán un recorrido común; entre las 16:20 y las 4:50 horas, entre la Plaza de la Maestranza y la Catedral.