¿Qué pasará con el dinero de las sillas de la procesión Magna de Sevilla en caso de suspensión?

La venta de localidades para disfrutar de la procesión Magna del próximo 8 de diciembre cuelga el cartel de ‘todo vendido’. Actualmente, no hay sillas disponibles para el evento en la web oficial de venta de entradas Giglon. Pese a ello, son varios los usuarios que ya han empezado a revender las entradas por plataformas de compra/venta, pese a que las entradas son nominativas y personales, llevando cada una el DNI del comprador inicial, que será necesario para acceder al recinto adquirido.

El precio único de compra de cada entrada ha sido de 35€ en todas las zonas dispuestas. Sin embargo, son muchos los usuarios que se preguntan qué pasará con el dinero si la procesión se cancelase –algunos partes meteorológicos, pese a que es demasiado pronto para hablar de ello, dan previsión de lluvia para el puente de la Inmaculada en Sevilla–.

Según la propia web de compra, Giglon, su política de devolución no permite ningún cambio ni devolución del importe de entradas previamente adquiridas. La imposibilidad de asistir a un evento o espectáculo o la comisión de un error al realizar la adquisición de la o las entradas no son motivos que permitan su devolución. No obstante, si el evento se cancelase, se procederá a devolver el dinero automáticamente. En caso de un aplazamiento, se podrá solicitar que se devuelva su dinero escribiendo a info@giglon.com, de lo contrario se entiende que asistirá en la nueva fecha y se le mandará al usuario las nuevas entradas para el evento.

Las sillas para la procesión Magna, agotadas después de cuatro horas

Este jueves a las 8:00 horas, se inició la esperada venta de más de 21.000 sillas para la procesión de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades.

La plataforma encargada de la distribución, Giglon, recibió una avalancha de accesos simultáneos, dejando a miles de interesados en largas colas virtuales. La gran demanda generó frustración entre los usuarios, quienes reportaron haber enfrentado largas esperas durante el proceso.

Después de cuatro horas, pasadas las 12 del mediodía del jueves, las localidades para poder ver la Magna del próximo 8 de diciembre ya se habían agotado en todos los sectores, tal y como muestra la web oficial. En total, se han vendido más de 21.000 sillas.