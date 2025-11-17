Tirar la basura en Sevilla te puede salir muy caro: este es el horario legal para hacerlo y las multas por incumplirlo

En Sevilla, algo tan cotidiano como bajar la basura cuenta con un horario establecido. De esta forma, se pretende reducir ruidos, malos olores y mejorar la convivencia en cada barrio. Sin embargo, aunque se trata de una costumbre asumida por la mayoría de los vecinos, la franja horaria en cuestión vuelve de vez en cuando al debate público. Más aún, si tenemos en cuenta que incumplirla puede salir muy caro.

En este sentido, Lipasam es la empresa pública encargada de mantener la ciudad en buen estado y sus actividades se rigen por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Limpieza del Espacio Público y Gestión de Residuos Municipales, aprobada en el año 2024. Este texto recoge los horarios permitidos para tirar la basura y también las sanciones que implica no respetar las limitaciones establecidas al respecto.

¿Cuál es el horario legal para tirar la basura en Sevilla?

"En general, la Recogida de los Residuos Orgánicos y Asimilables se lleva a cabo durante la mañana, en horario de 7 a 14 horas en la mayoría de las zonas residenciales; y durante la noche, de 23 a 6 horas, en el Casco Histórico y en aquellas otras zonas de marcado carácter comercial", explica Lipasam en su portal web. Ahora bien, el artículo 52 de la citada normativa establece las pautas a seguir por todos los ciudadanos:

Los residuos que contengan materia orgánica biodegradable ; es decir, los que puedan depositarse en los contenedores marrón (biorresiduos) y gris (restos), se depositarán en el horario comprendido entre las 20:00 y las 23:00 horas .

; es decir, los que puedan depositarse en los contenedores marrón (biorresiduos) y gris (restos), se depositarán en el horario comprendido . La utilización de los contenedores para la recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón, así como la de los buzones de recogida neumática, no está sujeta a ningún horario.

Lipasam podrá establecer horarios especiales para recogidas en diferentes zonas de la ciudad o con diferentes colectivos.

Lipasam comunicará a las personas usuarias cualquier modificación que se pudiera introducir en los horarios de depósito de residuos.

Los locales comerciales o centros públicos y privados , cuyo cierre total sea anterior al horario indicado, podrán depositar los residuos cuando cierren.

, cuyo cierre total sea anterior al horario indicado, podrán depositar los residuos cuando cierren. Lipasam podrá autorizar, previa solicitud de las personas interesadas, el depósito de residuos con posterioridad a las 23 horas a aquellos establecimientos cuyo cierre se produzca después de dicho horario.

Los envases de vidrio deberán depositarse en sus contenedores entre las 8:00 y las 23:00 horas.

¿Cuál es la multa por incumplir el horario de bajar la basura en Sevilla?

Tirar la basura fuera del horario establecido en la capital hispalense se trata de una infracción tipificada en la Ordenanza Municipal. Concretamente, se presenta con carácter leve, según la normativa; y puede acarrear una multa de hasta 750 euros para aquellas personas que incurran en ella. Sin embargo, en el supuesto de que alguien reincida en esta acción y acumule varias infracciones leves al respecto, podría pasar a considerarse una infracción grave. Entonces, la sanción económica sería todavía más alta, alcanzando los 1.500 euros en algunos casos.