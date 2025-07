To The Moon, moda de baño con sello andaluz y proyección internacional

Algunas marcas emergen por su capacidad para combinar identidad, calidad y responsabilidad ambiental. Es el caso de To The Moon, una firma sevillana especializada en moda de baño, que desde su fundación en 2016 ha logrado hacerse un hueco en el mercado gracias a una propuesta estética distintiva y un fuerte compromiso ético.

Con sede en el popular barrio de El Porvenir, To The Moon ha apostado desde sus inicios por una línea de diseño atrevida y colorida, donde destacan los tonos flúor, los estampados gráficos y las combinaciones poco convencionales. Esta identidad visual, además de captar la atención del público local, ha conseguido trascender fronteras, posicionando a la marca en distintos y variados mercados internacionales.

Al frente del proyecto se encuentra Isabel González Bourrellier, directora creativa y fundadora, cuya visión ha sido clave para definir el carácter de la marca. Desde el principio, apostó por un diseño que rompiera con los esquemas tradicionales del sector, proponiendo bañadores y bikinis con cortes simples pero detalles inesperados, siempre bajo el principio de que la estética no debe ir reñida con la comodidad ni con la calidad del tejido. Esta apuesta por la diferenciación ha convertido a To The Moon en una firma reconocible, con una identidad consolidada y una oferta muy coherente que consigue combinar moda y funcionalidad.

Uno de los aspectos centrales de la filosofía de To The Moon es su modelo de producción local. Todos sus productos son diseñados y confeccionados en España, lo que permite, además de un mayor control sobre el proceso productivo, poder garantizar a sus clientes y proveedores condiciones laborales justas y una menor huella ambiental.

En sus colecciones se emplean materiales de alta calidad, muchos de ellos reciclados o de bajo impacto ecológico, en línea con su compromiso con una moda más sostenible. Esta visión ética, sumada al cuidado artesanal en cada pieza, distingue a la marca frente a propuestas más industrializadas o de producción deslocalizada.

Aunque la firma comenzó centrada en trajes de baño femeninos, con el tiempo ha diversificado su catálogo para incluir líneas teen, infantiles y una selección de prendas y accesorios veraniegos, como camisetas y sudaderas. Todas las piezas comparten un lenguaje visual común, marcado por el uso expresivo del color y estampados exclusivos.

Lejos de seguir tendencias de manera mecánica, To The Moon las reinterpreta desde una óptica propia, manteniéndose fiel a una estética optimista, fresca y con una clara impronta mediterránea.

Actualmente, To The Moon distribuye sus colecciones a nivel internacional a través de su tienda en línea. Este crecimiento global no ha implicado una pérdida de identidad. Al contrario, la marca continúa operando con una estructura ágil y local, apostando por una producción cercana y un modelo de negocio que prioriza la calidad sobre el volumen. Desde su nacimiento hasta hoy, To The Moon se ha consolidado como una propuesta singular dentro del sector de la moda de baño. Su combinación de diseño, compromiso ético y producción responsable la posiciona como una alternativa con visión de futuro, sin perder sus raíces andaluzas. La marca ha optado por un camino menos transitado: uno que prioriza el trabajo artesanal, el ritmo consciente y una narrativa coherente con sus valores y pilares fundacionales.