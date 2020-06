Las torres de San Luis de los Franceses estarán cinco meses en obras

Las torres de la iglesia de San Luis de los Franceses, en la calle San Luis, serán restauradas durante cinco meses para atajar diversas patologías que afectan a los revestimientos y elementos de ornato de las dos torres que coronan el templo proyectado por el arquitecto Leonardo de Figueroa. Estos trabajos de restauración en el conjunto monumental que es propiedad de la Diputación Provincial han sido acordados después de que en el año 2018 las fuertes lluvias causaron desprendimientos en la torre sur. Tras llevarse a cabo una inspección, aunque se descartaron riesgos estructurales, sí se apreciaron los problemas que ahora serán subsanados. El presupuesto de la obra asciende a 190.000 euros y su dirección correrá a cargo del arquitecto Jacinto Pérez Elliot.

La fachada a la calle San Luis del conjunto monumental de San Luis de los Franceses está rematada por dos torres de fachada idénticas, realizadas por Leonardo de Figueroa, que se alojan en sus extremos con campanarios. El cuerpo es de forma octogonal, de cuatro arcos de medio punto abiertos y cuatro ciegos con figuras de evangelistas. Las cubiertas son de tejas vidriadas en color blanco-azul, de pronunciada pendiente y se rematan en forma de pináculo don dos cuerpos más pequeños y otro menor.

Las torres fueron restauradas en la década de los noventa, mediante un proyecto redactado por el arquitecto Fernando Mendoza y, desde entonces, no se ha producido una nueva intervención integral como la que ahora se plantea. La actuación de urgencia efectuada en el año 2018 consistió en la colocación de malla de protección envolviendo el remate de la torre sur, donde se produjeron los citados desprendimientos, con el objetivo de evitar la caída hacia el exterior de los elementos sueltos. Además, se realizaban trabajos de eliminación de aquellas piezas que se consideraron inestables y con posibilidad de desprendimiento. Por último, se aprovechó para hacer una limpieza de maleza en general.

La inspección ocular y mediante equipos de trabajo verticales de las torres de fachada identificaron diferentes patologías como la degradación de los morteros de revestimiento, fracturas de los remates y pináculos de ornamentación como consecuencia de la expansión de los elementos internos de sujeción, enraizamiento de vegetación por debajo de los revestimientos y de las fábricas, falta de elementos de fábricas, o pérdida de vidriado en piezas de azulejería y en las tejas de la cubierta por la actuación de los agentes atmosféricos.

El estado de las torres no es peligroso, ya que no presentan problemas en su estabilidad estructural y los desprendimientos producidos, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas, se centran en los revocos. La afectación más sensible se da en la torre sur. Desde la Diputación se ha determinado, no obstante, que sí es necesaria una intervención que impida un proceso degenerativo más adelante.

Las tareas de restauración que se van a llevar a cabo consistirán en

El sellado y protección de los elementos sobre los que no se actuará, como son las cornisas y salientes de cantería, mediante un sistema que no dañará estos paramentos y será reversible, dejando la superficie limpia en su estado inicial, para la protección exterior e interior de las torres y, en el exterior de las fachadas, para las cornisas y salientes.

Se eliminarán en seco los biodepósitos: acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, excrementos de aves, etcétera. Se evitarán productos que puedan alterar la composición de los materiales del soporte y se realizará sobre los depósitos en superficies de muros, bóvedas revestidas, fábrica vista, piezas cerámicas, tejas, azulejos cerámicos, cornisas, resaltos, rehundidos y baldosas cerámicas.

Se procederá a la impermeabilización de las fábricas de ladrillo visto o enfoscado con hidrofugante de efecto invisible, transpirable al vapor de agua e impermeable al agua líquida. Previamente, se prepararán los soportes en el interior de las Torres, cuerpo central y bóveda interior.

Se restaurarán los elementos diferenciados mediante una reintegración y consolidación en el cuerpo central de las torres de cornisas revestidas de piezas de cerámicas de barro, con pilastras de base cuadrada de piedra de arenisca, con remates de pináculo moldeado de sección circular de piedra arenisca, formado por base, fuste y remate.

Se nivelarán las cornisas, bases de piedras y remates, mediante un aplomado, rejuntado y limpieza final.

Se llevará a cabo un limpieza, sellado, consolidación y reposición de la azulejería de color en el exterior de las torres, cuerpo central y cubierta. Comprenderá la limpieza y consolidación de las piezas cerámicas en estado de conservación comprometido, así como la fabricación por encargo de las más deterioradas para su reposición.

Se procederá al desmontaje y recuperación de las tejas vidriadas árabes deterioradas de las bóvedas de cubrición de las torres y su retejado con elementos de cerámica vidriada árabe, formando los faldones de color azul, blanco, amarillo y verde, ya sean repuestos o de nueva fábrica.

Se revestirán los paramentos verticales de salientes, rehundidos y cornisas, así como restauración de las grietas; y se dará un tratamiento y aplicación de pintura a los elementos metálicos.

Se instalará una protección antiaves mediante una red para cubrir los huecos de las torres.

Se tratarán las superficies con antiherbicida y fungicida en profundidad para la destrucción y prevención de la vegetación, microorganismos y raíces de arbustos sobre la cubierta de tejas, paramentos, cornisas, coronación de muros, rehundidos y superficie horizontal de las azoteas.

Varias décadas de obras para recuperar el conjunto

En junio de 2009, la Diputación de Sevilla acometió en San Luis de los Franceses obras de ordenación y restauración, firmadas por el arquitecto Fernando Mendoza, así como de iluminación ornamental en los espacios más importantes del monumento por sus contenidos artísticos patrimoniales: iglesia, cripta y capilla doméstica. Finalizaron entre julio de 2013 y mayo de 2014.

El 19 de noviembre de 2014, la delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía emitió una resolución, conforme a dictamen favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de 24 de septiembre de 2014, autorizando a la Diputación la intervención del proyecto para la apertura al público de la Iglesia de San Luis.

El proyecto, realizado por el servicio de Arquitectura y Supervisión del área de Cohesión Territorial de la Diputación, en concreto por el arquitecto Gabriel Campuzano Artillo y el arquitecto técnico Enrique Masferrer Lombas, se centraba en la corrección de las patologías de cubiertas, en 2015, y en la apertura al público del monumento, con certificado final de obras emitido el 1 de septiembre de 2016.

El 18 de noviembre de 2015, se concedió por parte de la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo la licencia de obras de mejoras de la accesibilidad al templo y de reforma menor en el antiguo Noviciado de San Luis, según el proyecto citado.

El objetivo de esta reforma menor era garantizar las medidas y condiciones higiénico-sanitarias, de accesibilidad, de seguridad general y de seguridad contra incendios en la apertura al público de la parte del conjunto monumental en la planta baja restaurada, es decir: la iglesia, la cripta y la capilla doméstica, para la celebración de actos culturales y visitas guiadas o libres. La apertura al público se produjo en 2017.