Los trabajadores del 061 estallan contra el SAS: "Es un equipo ineficaz"

Los trabajadores del Centro de Emergencias Sanitarias, CES 061, están hastiados de la "falta de avance" y de "transparencia" por parte de la gerencia de la propia empresa y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) respecto al proceso de integración de la agencia pública de emergencias sanitarias en la Administración sanitaria, que se prolonga ya más de tres años desde que se anunciara el proceso de remodelación.

De hecho, según habría comunicado la dirección de la compañía a la plantilla, por el momento no se vislumbra. Los trabajadores aseguran que han sido informados de que esta operación "no se espera que pueda hacerse en menos de un año o año y medio". "Lo único cierto a día de hoy, es que el resto de agencias ya han sido integradas en el SAS y solo falta el Centro de Emergencias Sanitarias", apostillan, al tiempo que lamentan que "la administración no sabe qué jornada tendrán los trabajadores, cómo quedarán sus retribuciones o cómo quedará su formación", actualmente incluida en la jornada laboral.

Por ello, unidos en la Plataforma Trabajadores del 061, la plantilla ha convocado una concentración este miércoles a las 11:00 horas a las puertas de los servicios centrales del SAS, en la Avenida de la Constitución, en la que será la primera movilización de un calendario de actuaciones, que no descarta huelgas puntuales, con el fin de exigir avances.

El cartel que anuncia la concentración de la plantilla del 061 en Sevilla. / M. G.

Los interlocutores de la plataforma intensifican sus críticas contra el actual Gobierno andaluz, al que reprochan "no haber sido capaces de desarrollar en seis años el Plan de Urgencias y Emergencias", también conocido como PAUE. "Es un equipo ineficaz y mal dirigido", critican. "El resultado de este caos es que la Administración por fin ha conseguido poner de acuerdo tanto a 061 como a los SUAP (servicio de urgencia de atención primaria), en la opinión de que sus superiores son incapaces de desarrollar un proyecto claro, con garantías de calidad para todos los andaluces sin distinción de donde viven", añaden.

Los trabajadores recuerdan que el impacto de la "inactividad en la mesa sectorial del SAS" para abordar las tareas pendientes de aprobar para aclarar la situación en la que quedarán los y las profesionales del 061 es "alarmante".

"Había esperanzas en que los cambios organizativos del SAS aportaran luz y se estableciera un calendario de trabajo, pero esto, de momento, no ha ocurrido", remarcan.

Por otro lado, el Comité de huelga indica que, durante la negociación de los servicios mínimos, ha solicitado a la Consejería de Salud un incremento de efectivos, solicitando más equipos de emergencias, más coordinadores y ambulancias de SVB (soporte vital básico) de las que normalmente hay un día normal en Sevilla, "ya que los efectivos son escasos para casi un millón de personas y frecuentemente se producen situaciones en las que no hay recursos por estar todos ocupados". "La Administración no ha aceptado el incremento y lo ha dejado con los recursos de un día festivo, es decir, el 100% de los recursos habituales, por lo que la población no verá mermados sus recursos, pero tampoco incrementados", aclara la plataforma de trabajadores.