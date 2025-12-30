Los trabajadores de La Cartuja Pickman apoyan en el Juzgado la oferta de compra de Javier Targhetta

Los trabajadores de La Cartuja Pickman han movido ficha en el proceso de venta de la emblemática fábrica sevillana de loza, propiedad de la familia Zapata a través de Ultralta, al enviar un escrito al Juzgado Mercantil 3 de Sevilla mostrando su apoyo sin fisuras a la oferta de compra presentada por Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper, quien trae como inversoras a las empresarias chilenas Gabriel y Paola Luksic. Por contra, han expresado su desconfianza sobre la propuesta de compra de la unidad productiva presentada por la fábrica valenciana Porcelanas de Levante Siglo XXI (Porvasal), que ha estado vinculada a la familia Zapata, actual propietaria de Ultralta.

Los trabajadores apoyan la propuesta de compra de Javier Targhetta y las hermanas chilenas Gabriel y Paola Luksic esgrimiendo "la solvencia de dicho ofertante y de sus empresas, pues es notorio que se trata de un empresario de éxito que puede aportar los recursos económicos y humanos que necesita la compañía". Además, la plantilla destaca "su apuesta decidida por Ultralta, ya que desde que mostró interés a través de sus letrados ha manifestado su convencimiento por continuar con el negocio de La Cartuja".

De otro lado, los empleados defiende la "transparencia y cercanía con los trabajadores, ya que desde el comienzo ha mostrado interés en conocer nuestras impresiones y requerimientos, y en todo momento ha condicionado la presentación de su oferta a la obtención de nuestra conformidad", sin olvidar que el empresario ha "explicado abiertamente su proyecto de adquisición, al margen de la unidad productiva, de los demás elementos que garantizan la continuidad de la actividad, como lo son las marcas y el contrato de arrendamiento sobre la nave en la que se desarrolla la actividad".

Han comunicado los trabajadores al Juzgado Mercantil que creen en el "compromiso irrevocable" de Targhetta por" continuar con el negocio de La Cartuja en Sevilla, manteniendo esta industria histórica en la misma provincia y tal y como históricamente se ha realizado, mediate la fabricación de piezas de loza, y no de otros materiales. Aun cuando este dato pudiera parecer irrelevante, los trabajadores entienden que el valor de La Cartuja se encuentra, precisamente, en el mantenimiento de su tradición como fabricante de loza, frete a otros materiales como la porcelana". Destacan además "el apoyo que ha conseguido de las autoridades, quienes también apoyan la llegada de Targhetta en un negocio de tanta importancia como La Cartuja para la ciudad y provincia de Sevilla".

En cuanto a la oferta de Porvasal, indican que la unidad productiva de Porvasal fue adquirida en el marco del concurso de acreedores de la sociedad sociedad Porcelanas del Mare Nostrum, tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia, "siendo la entidad concursada y vendedora de la unidad productiva propiedad del mismo accionista que Ultratal".

En el escrito enviado al Juzgado Mercantil de Sevilla por la plantilla se dice que "hemos podido conocer que Porcelanas de Levante Siglo XXI tiene un socio único, la sociedad Alpha Unión, cuya solvencia y titularidad última no puede analizarse, al tener cerrado el registro mercantil por falta de depósito de cuentas anuales durante los últimos tres años. Existe por tanto opacidad respecto de la titularidad última de la empresa".

A diferencia de lo ocurrido con Javier Targhetta, que se puso en contacto con los trabajadores para darles a conocer su proyecto de inversión, "ningún representante de Porcelanas de Levante Siglo XXI se ha presentado a los representantes de los empleados para explicar su proyecto empresarial ni conocer la situación concreta de los empleados", añade el escrito.

El comité de empresa de La Cartuja Pickman ha contactado con los trabajadores de Porvasal, quienes -según la plantilla de la fábrica sevillana, "indican que, desde la adquisición de la unidad productiva la situación de la empresa y de los empleados dista de ser positiva: el número de empleados se ha visto significativamente reducido y la maquinara no se encuentra en buen estado. Nos consta denuncias individuales interpuestas por altos valores de sílice en varias zonas de las instalaciones".

Fabricación de La Cartuja en Valencia

"Ya en el pasado, antes de la venta de la unidad productiva, cuando el actual accionista de Ultralta lo era también de Porvasal, se han llegado a fabricar piezas de porcelana con los diseños de La Cartuja y comercializados bajo su marca. Esa actividad desvirtúa totalmente el valor de La Cartuja que podría acabar siendo una mera marca para comercializar artículos de porcelana fabricados en Valencia, en detrimento del futuro de la unidad productiva de La Cartuja".