Los trabajadores de la limpieza del Ayuntamiento de Sevilla ponen de límite el Viernes de Dolores para cerrar un acuerdo

La acampada de los trabajadores municipales contra la privatización de la limpieza en los colegios.

La plantilla de la limpieza del Ayuntamiento de Sevilla ha decidido este jueves en asamblea iniciar un proceso de negociación con el gobierno municipal para resolver el conflicto abierto por la privatización del servicio.

En una convocatoria multitudinaria, la plantilla ha respaldado por "abrumadora mayoría" el marco de negociación surgido de la reunión mantenida el pasado miércoles entre representantes del comité de empresa y las secciones sindicales, con el alcalde José Luis Sanz.

La decisión adoptada por la plantilla abre la puerta a un proceso de negociación real con el gobierno municipal, aunque con líneas rojas claras y condiciones firmes para que pueda alcanzarse un acuerdo.

Los requisitos

La plantilla ha dejado claro que sólo se aceptará una salida al conflicto si el acuerdo garantiza que no se pierde ni un solo empleo público, sea fijo o temporal, se refuerza el modelo de gestión pública y se avanzan medidas para remunicipalizar servicios que actualmente se prestan de forma deficiente por empresas privadas.

Las trabajadoras han planteado la necesidad de impulsar ofertas públicas de empleo suficientes que permitan que en el futuro estos servicios puedan prestarse plenamente con medios propios del Ayuntamiento.

La asamblea también ha fijado las condiciones que debe cumplir cualquier acuerdo que se alcance en la negociación. En este sentido, la plantilla exige que el pacto sea aprobado por la junta de gobierno, firmado por el alcalde y registrado ante la autoridad laboral, de manera que quede garantizado su cumplimiento.

También han establecido un límite temporal para cerrar el acuerdo, que deberá firmarse antes del Viernes de Dolores. En caso de no producirse avances suficientes o si la plantilla percibe falta de voluntad negociadora, las organizaciones sindicales advierten de que se intensificarán las medidas de presión. En cualquier caso, las movilizaciones no se abandonarán hasta que el acuerdo sea firme.

Las protestas continúan

Dentro del calendario de movilizaciones previsto, la plantilla mantiene las acciones ya convocadas, entre ellas una caravana de coches prevista para mañana viernes y una visita al Congreso de los Diputados la próxima semana, con el objetivo de dar visibilidad al conflicto.

Los representantes de la plantilla municipal y el equipo de gobierno se reunirán el próximo lunes para continuar avanzando, en lo que podría convertirse en una fase decisiva para resolver el conflicto.

Desde el comité de empresa se destaca que la decisión adoptada por la plantilla refleja la voluntad de encontrar una solución negociada, pero también la determinación de defender el empleo público y el futuro del servicio.