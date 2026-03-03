Trabajadores de Tussam denuncian la situación vivida el Día de Andalucía: "Trabajamos en malas condiciones y estamos siendo maltratados"

El pasado 28 de febrero, jornada festiva con motivo del Día de Andalucía, el centro de Sevilla se inundó de personas aprovechando, además, una climatología plenamente primaveral. A ello se sumó la celebración en el Casco Antiguo de un desfile conmemorativo por los 500 años de la boda de Carlos V, que recorrió la ciudad desde el Arco de la Macarena hasta el Alcázar. A lo largo de todo el itinerario, miles de personas ocuparon calles y plazas para presenciar el cortejo, en una imagen más habitual de los días grandes del calendario cofrade que de una jornada festiva fuera de la Semana Santa.

Según detalló el alcalde, José Luis Sanz, la empresa municipal Tussam registró esa tarde 200.000 viajeros, frente a los 120.000 contabilizados el mismo 28 de febrero del año anterior. En palabras del regidor, se puso en marcha “una movilización similar a una tarde de Semana Santa”, en referencia al refuerzo de medios desplegado ante la previsión de elevada afluencia.

En el entorno del centro se constató la gran presencia de público, pero fueron especialmente visibles las largas colas en paradas de Tussam en puntos como Ponce de León, Paseo Colón o Puerta Jerez, donde decenas de usuarios aguardaban la llegada de los autobuses urbanos en un contexto de notable concentración de personas y tráfico.

"El caos se apodera de Tussam cada vez con más frecuencia"

La situación vivida en el transporte urbano generó, no obstante, malestar interno en la plantilla. A raíz de lo ocurrido durante el Día de Andalucía, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte ha emitido recientemente un comunicado en el que expresa su preocupación por las condiciones en las que se desarrolló el servicio.

En dicho escrito, dirigido al alcalde, se afirma: “Don José Luis Sanz, Tussam así no podemos seguir. Llevamos mucho tiempo advirtiendo y vemos que Tussam explotará cuando la ciudad más nos necesite. No podemos seguir así, los medios no son suficientes para lo que Sevilla lleva tiempo necesitando; el caos se apodera de nuestra empresa cada vez con más frecuencia. Los trabajadores queremos, pero de verdad no sabemos cuánto más vamos a poder aguantar”.

El comunicado describe el 28 de febrero de 2026 como “un día donde salir ileso del trabajo era lo único que pudimos celebrar y algunos no lo consiguieron”, enumerando incidencias como líneas perdiendo vueltas, usuarios desesperados, colas prolongadas, turnos sin relevos, agresiones e insultos, así como deficiencias técnicas —según el sindicato— por falta de previsión, mantenimiento y medios disponibles. “Trabajamos en malas condiciones y estamos siendo maltratados”, concluye el texto, que también alude a la proximidad de eventos de gran magnitud como la Semana Santa y la Feria.

Más de media hora de espera y largas colas en las paradas

Las quejas no se han limitado al ámbito sindical. En redes sociales, algunos conductores calificaron el servicio como “de juzgado de guardia”, reflejando —según sus propias palabras— “el sentir de una plantilla que no solo no puede hacer más, sino que ya está cansada de cómo tiene que hacer su trabajo”.

También ciudadanos que utilizaron el transporte público ese día compartieron su experiencia. Entre los testimonios difundidos, se encuentran referencias a autobuses que pasaban sin admitir pasajeros por encontrarse completos, esperas prolongadas —de más de media hora en algunos casos— y cambios de línea forzados ante la falta de información actualizada en paneles electrónicos. Algunos usuarios señalaron que la frecuencia propia de un día festivo, unida a la extraordinaria afluencia de público, derivó en un “colapso total” en determinadas paradas.