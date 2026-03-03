El desfile por los 500 años de la boda de Carlos V costó 186.000 euros

El desfile organizado por el Ayuntamiento para conmemorar la entrada a la ciudad de Isabel de Portugal y Carlos I de España y V de Alemania para celebrar su boda en el Real Alcázar hace 500 años se celebró el pasado 28 de febrero costó 186.340 euros. Concretamente, 154.000 más 32.400 euros de IVA.

El ICAS (Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla) ha adjudicado la organización del espectáculo a la compañía Teatro Clásico por el procedimiento de contratación negociado sin publicidad “mediante adjudicación directa a entidad con capacidad de obrar y con habilitación profesional suficiente para la realizar la representación en exclusiva de la obra artística objeto de la representación”. Es decir, del desfile que recorrió la ciudad el pasado sábado desde el Arco de la Macarena hasta la Puerta del León del Real Alcázar. Precisamente, esta misma compañía será la encargada de recrear el enlace imperial, esta vez dentro del Real Alcázar. La recreación contará con dos pases el día 11, a las 21:00 y 22:00, y se repetirá el 12 de marzo con otros dos pases en el mismo horario. Las entradas serán gratuitas.

Según el alcalde, el pasado sábado por la tarde “para visitar esa recreación de la entrada de Carlos V con Isabel de Portugal ha supuesto una movilización similar a una tarde de Semana Santa”, aseguró. Es cierto que había numeroso público en la calle, y no sólo en la zona del desfile o durante las horas del pasacalles, sino durante todo el día. De hecho, Tussam tuvo más de 200.000 viajeros, “similar a la de una tarde de Semana Santa”, afirmó.

Los más de 180.000 euros fueron destinados al “desfile sin precedentes” que ha sido criticado por la “falta de rigor histórico” y por la coincidencia con el Día de Andalucía, cuando en realidad el enlace imperial no se produjo hasta el 11 de marzo de 1526. Es más, Isabel sí llego el 3 de marzo y, una semana más tarde llegó CarlosV.

Entre el público asistente, se echó en falta un recorrido concreto. Hubo momentos en el que la gente se apostó en diferentes calles sin saber por cual iba a transcurrir el desfile que, por otro lado, tardó en pasar poco más de diez minutos. Es cierto que hubo en algunos puntos del recorrido donde se realizó algún que otro baile.

El cortejo estuvo formado por 120 personas entre bailarines, figurantes, actores de la compañía Teatro Clásico, del Tercio de Olivares y los Ministriles, que interpretaron música renacentista para efectuar danzas de la época en puntos concretos del recorrido como en las puertas de la iglesia de Santa Marina o Santa Catalina. A esto se suman los miles de claveles rojos repartidos por el recorrido.

A estos 186.000 euros se sumarán los costes del espectáculo audiovisual que se proyectará sobre la Muralla y la Puerta del León. Se trata de una obra creada específicamente para este enclave bajo el título 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: Entre el poder y el amor, con acceso público, gratuito y abierto, sin necesidad de entrada.

Será del 11 al 15 de marzo, con seis pases diarios cada media hora a partir de las 20:30. El aforo estimado por pase es de unas 2.000 personas. Además, el 11 de marzo, día exacto de la efeméride, la inauguración incorporará un acompañamiento especial con fuegos artificiales integrados en el discurso narrativo en los seis pases programados para esa jornada.