El transporte público de Sevilla será gratis para estas personas a partir de julio: requisitos y cómo solicitarlo

La Junta de Andalucía ha anunciado las nuevas bonificaciones adicionales para el transporte público, que entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2025. En un intento más por incentivar el uso de este servicio entre la población, los andaluces menores de 15 años podrán viajar gratis si disponen de la Tarjeta Joven de Transportes y, a partir de esa edad, contarán con un 50% de descuento.

De esta forma, en Sevilla, los autobuses urbanos de Tussam, el metro y el tranvía serán gratuitos para este sector de la población durante un período de seis meses. "En Andalucía siempre vamos a estar del lado de medidas que incentiven el transporte público y, una de esas vías, es a través de precios asequibles para el ciudadano", ha expresado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante la clausura de un foro.

Poco después de que se anunciase esta medida, el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comunicó a la Junta de Andalucía que retiraría la financiación alegando que el ejecutivo andaluz no había comunicado que el dinero salía del Gobierno central. "La dignidad de nueve millones de personas no hay ministro que la pueda pisotear", ha sostenido el presidente andaluz, Juanma Moreno. "¿Que no nos quiere pagar las ayudas al transporte para los menores? Pues aquí está el Gobierno de Andalucía para pagarlo".

Transporte público gratis para los menores de 15 años

Como indica el ejecutivo andaluz, esta medida estará vigente por un período de seis meses, con tres tipos de descuentos diferentes. Uno de ellos, como hemos visto, es la gratuidad del transporte público para los menores de 15 años. De esta forma, se promueve el acercamiento de este sector de la población al uso del servicio metropolitano, aligerando la carga económica para las familias y en una apuesta por reducir los desplazamientos en coche.

Del mismo modo, la Tarjeta Joven de Transportes permitirá que los menores de 30 años viajen al 50%. Además, a partir del 1 de julio continuará la bonificación del 40% para todos los usuarios con el uso de las tarjetas de los consorcios andaluces, los bonos de metro y los bonos multiviajes interurbanos. Así, se pretende fomentar el uso del transporte público e intermodal.

¿Cómo solicitar la Tarjeta Joven de Transporte?

Aquellos que deseen solicitar su Tarjeta Joven de Transporte de la Junta de Andalucía, será necesario reunir los requisitos básicos: tener menos de 30 años y residir en Andalucía. Además, en el caso de las familias numerosas, podrá expedirse una tarjeta específica sobre la que se aplicará una doble bonificación. Para efectuar el trámite, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

DNI o NIE.

Certificado de empadronamiento, si el domicilio que figura en el DNI o NIE es diferente al actual. A esta dirección se enviará la tarjeta.

Fotografía reciente en color y tamaño carnet.

Correo electrónico o teléfono móvil para notificar sobre el envío o recogida de la tarjeta.

En el caso de ser poseedor de la tarjeta del Consorcio de Familia Numerosa, se deberá adjuntar una copia de la mencionada tarjeta.

La tarjeta se puede solicitar presencialmente en las oficinas del Consorcio de Transporte de cada provincia, con cita previa, o por la vía telemática, a través de la página web correspondiente, según lo dispuesto por la Junta de Andalucía. En cualquier caso, será preciso rellenar un formulario y adjuntar la documentación.