Las obras previas a la ampliación del tranvía comienzan a final de año

Beltrán Pérez (PP): “La abstención es para demostrar altura de miras”

El portavoz municipal del PP Beltrán Pérez justificó ayer su cambio de voto (del no a la abstención) para demostrar “la altura de miras y la visión de ciudad que no mostró el alcalde Juan Espadas cuando estaba en la oposición y tumbaba sistemáticamente todos los proyectos de ciudad del PP”. Insistió en que el PP sigue estando en desacuerdo con su trazado, con la ausencia de financiación y con el coste que va a suponer para los vecinos, “pero no vamos a ser obstáculo para un proyecto que no es bueno para la ciudad, si el alcalde tiene la mayoría para sacarlo adelante”, destacó Pérez. El PP reiteró sus críticas sobre la omisión en el expediente del tranvía “del intento fallido de aprobación el día 19 de diciembre de 2018”. Vox no explicó la abstención.