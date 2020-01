Ampliación del tranvía de Sevilla: Espadas tramita la obra con la incertidumbre del techo de gasto

Espadas: “Hemos perdido 10 meses; se priorizaron intereses políticos”

Espadas lamentó ayer los diez meses que se han perdido en la tramitación de la ampliación del tranvía por el bloqueo político que sufrió el proyecto hasta Santa Justa por parte de todos los grupos de la oposición (PP, Cs, IU y Participa). Yachacó a la oposición este retraso. “Hemos perdido 10 meses. Se prefirió priorizar otros intereses políticos poco antes de las elecciones”, lamentó el regidor municipal. Y añadió que este bloqueo se debía intereses electorales porque su primer gobierno local no rentabilizara la ampliación del tranvía. “No se quería dar el triunfo al gobierno para que no tuviéramos iniciada la obra”, declaró Espadas. Respecto al cambio de oposición de Ciudadanos, el alcalde dejó caer que hasta ahora la formación naranja había negado su apoyo al proyecto con una “crítica sin fundamentación fuerte”, que a su juicio no provocaba más que “una pérdida de credibilidad”. El alcalde aseguró que otorga el “máximo valor” a este cambio de posición de Ciudadanos y consideró que hay que llegar a acuerdos “sobre todo si tienen incidencia en la gente”, como en este caso, dijo.