Solo tres comercios cobran las ayudas por las obras del tranvía en Nervión

La calle Luis de Morales estuvo levantada más de dos años para el tranvía y para renovar las redes de Emasesa.

Los comercios que han sufrido perjuicios económicos en sus ventas tras más de dos años de obras en la avenida Luis de Morales (Nervión) por la construcción del tranvía y la ampliación de redes de Emasesa se han encontrado con que dos tercios de los afectados no van a percibir ni un solo euro.

El Ayuntamiento de Sevilla destinó 150.000 euros a subvenciones para paliar las pérdidas a este gremio ante las obras de Emasesa que levantaron Luis de Morales y que culminaron con la instalación de las vías del tranvía. El plan era que cada comercio afectado pudiera cobrar un máximo de 3.200 euros, según las bases de la convocatoria (BOP 223 de 15 de noviembre de 2024).

Pero de los nueve comercios que solicitaron las compensaciones, únicamente tres van a cobrar las ayudas. La cantidad total que van a percibir estos tres empresarios suma 9.600 euros, muy lejos de los 150.000 euros que había anunciado la delegación de Economía y Comercio del Consistorio. El pago de los 9.600 euros ha sido aprobado este mes por el gobierno local.

El motivo de que se hayan quedado fuera de las ayudas la mayor parte de los afectados se debe oficialmente a que no han podido cumplir los requisitos que marca la convocatoria que sacó el gobierno local de José Luis Sanz para ser beneficiario de estas ayudas.

Concretamente el expediente dice que “el solicitante no cumple los requisitos exigidos para ser beneficiario, establecidos en el apartado 5 de la convocatoria, al encontrarse incurso en alguno de los supuestos del artículo 13.2.e de la Ley 38/2003, General de Subvenciones”. En este supuesto se hallan tres comercios.

El artículo 13.2.e de la legislación de subvenciones se refiere a que no pueden obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en esta ley los que no estén “al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente”.

Respecto a los otros tres a los que se ha denegado la ayuda, el expediente municipal indica que ha sido por “solicitud presentada fuera de plazo”.

Los tres comerciantes que podrán cobrar cada uno 3.200 euros de ayuda se dedican a la venta de calzado y/o artículos de piel. Se trata de Comercial Elpe SL, Carmen Mata Madueño y Marenzio SL.

Los que han quedado excluidos son los de Rafael Pacheco Gutiérrez, Naranjo Cervera SL, Aquipri Tech SL, Daniel Rosa Clavijo, María del Amor Barrera Gamero y 2017 Dato67 SL.

La convocatoria estaba dirigida a “establecer un mecanismo de compensación económica en el ejercicio 2024 por la disminución de ingresos por ventas” de los establecimientos que cumplan los requisitos exigidos en la presente convocatoria.

Una situación similar a Luis de Morales se ha dado en el casco histórico con las obras de las calles Zaragoza y Madrid. De los nueve comercios que solicitaron las ayudas, solo dos van a cobrarla. Para los comerciantes de estas vías afectados por las obras de Emasesa, el Ayuntamiento destinó 85.000 euros, si bien solo se repartirán 5.200 euros a dos comercios: Sergio López Angulo (2.800 euros) y María del Carmen de la Oliva Agulló (2.800 euros).

Los siete comercios excluidos lo son por no acreditar haber sufrido minoración de ingresos por ventas, según lo establecido en el apartado 6 de la convocatoria, por no estar al corriente de sus obligaciones o por presentar la solicitud fuera de plazo.

Las causas de este pobre balance de ayudas cobradas tendrá que servir a los comerciantes de Pino Montano y Macarena afectados por las obras de Metro, que van a ser los próximos en acogerse a las ayudas para paliar las pérdidas.

El temor del gremio afectado por las obras del Metro

Los comerciantes de Pino Montano y la Macarena temen verse afectados demasiados años por las obras del Metro y acabar cerrando porque no puedan beneficiarse de ayudas. En los tramos 1 y 2 de la Línea 3 Norte del Metro, correspondientes a Pino Montano, se sacó una convocatoria de subvenciones para repartir 68.300 euros entre los negocios afectados. Algunos de los comerciantes de Pino Montano se quejan de que tener acceso a sus negocios por dos puertas que dan a calles diferentes les afecta a la hora de poder resultar beneficiados por las ayudas. Urge un asesoramiento adecuado del Ayuntamiento.