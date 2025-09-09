Los comerciantes afectados por las obras del metro en Pino Montano: "No tenemos información"

Telegrafistas y Parque Sierra de Grazalema son las dos calles a los lados de la Ronda Urbana Norte que están más afectadas por las obras del tramo norte la Línea 3 del Metro. “No nos han dicho nada, ni cuánto tiempo tardarán los trabajos”. Esta es la queja generalizada de los comerciantes de esta zona de Pino Montano. Otra es la falta de información municipal acerca de las ayudas. Este periódico ha podido comprobar cómo muchos de los comercios desconocían las ayudas aprobadas a finales de agosto y cuyo plazo finaliza el 19 de septiembre.

Uno de los más afectados ha sido Mr. Pollo. Ezequiel Cáceres advierte que la facturación ha bajado un 50% desde que le colocaron una valla frente a la puerta de su negocio, dejando un estrecho pasillo y cortando el paso. Han colocado carteles con el horario de apertura del asador de pollos para intentar no perder clientela pese a la dificultad de acceso. “No sabemos nada de las ayudas que ha lanzado el Ayuntamiento porque aquí no ha venido nadie ni a informarnos ni a nada”. Las obras están prácticamente en la puerta. “Y nadie nos dice nada, ni los plazos, ni cuánto tiempo. Es cierto que sí vinieron del Ayuntamiento para avisar que en una semana empezaban las obras, pero a partir de aquí, nada”, explicó Ezequiel. “La anterior convocatoria de ayudas nos dijeron que no cumplíamos los requisitos, pero ahora es que nos toca de lleno la obra. Espero que ahora tengamos más suerte”, afirmó.

Los problemas de carga y descarga son una preocupación para Miguel, en Pinresa. La tienda de pinturas ha visto también afectada su facturación y la entrada y salida de cliente. Como el local tiene dos puertas, una de ellas a una calle lateral, no tiene derecho a las ayudas publicadas por el Ayuntamiento. “La calle aparece como que no tiene salida, aunque realmente la tenga, lo que hace que muchos clientes duden a la hora de venir. Nosotros teníamos la ventaja de que la puerta a la calle Telegrafistas es amplia y está prácticamente a pie de carretera. Muchos llegaban, apacarcaban y compraban. Esas ventas han cambiado. Con los 500 euros que dijeron que iban a dar, desde luego no tenemos para nada”, explicó.

Miguel se lamenta, como el resto de los comerciantes, de que ningún técnico del Ayuntamiento ha pasado para ver cómo les están afectando los trabajos. “No sabemos el tiempo que va a durar, ni el plazo de ejecución. Además, la zona de carga y descarga habilitada están lejos para una carga como la mía de los bidones de pinturas, etc.”, se lamentó.

Taliany Mendes abrió Bling Bling Snkrs hace un año y tras la colocación de las vallas para la obra del metro se ha planteado, incluso cerrar. “Aunque este mes hemos estado mejor”, reconoce. “Antes este era un sitio de paso y paraban el coche para comprar. Todas esas ventas las hemos perdido. Estamos tirando de redes sociales y parece que vamos remontando. Por aquí no ha pasado ni un técnico del Ayuntamiento y nadie nos ha dicho que hay esas ayudas municipales. Hay muy mala organización en cuanto a la información a los afectados, por lo menos a los comercios. No están gestionando nada”, insistió.

En el otro lado de la Ronda Urbana Norte, en la calle Parque Grazalema, la situación tampoco es mejor. Pedro, de Plus Vap, asegura que su facturación ha bajado entre el 50 y el 70%. “Falta información, no se han reunido con nosotros. De las vibraciones de la obra, se cayó una placa de escayola del techo”, se lamentó. “Este barrio está quemado y verás cuando empiecen los colegios cómo van a ser los atascos. Ya había con dos carriles, imagina ahora con muchos menos”, advirtió.

Ayudas

El pasado 29 de agosto el Ayuntamiento de Sevilla publicó en el Boletín Oficial de la Provincia una convocatoria de subvenciones dirigidas a reducir el impacto en los comercios afectados por las obras de los tramos 1 y 2 de la Línea 3 del Metro. Una publicación que, como ha podido comprobar este periódico, ha pasado desapercibido por los propios comerciantes y cuyo plazo de presentación termina el 19 de septiembre.

Pueden solicitarlas las empresas que desarrollen su actividad económica en un establecimiento afectado por las obras de infraestructura que, a fecha de presentación de solicitud, acrediten estar definidas como micro y pequeña empresa conforme y ocupen a menos de 20 personas, debiendo tener un volumen de negocios anual o un balance general anual que no supere los 10 millones de euros. En cuanto a su constitución pueden ser personas físicas o jurídicas. Los solicitantes, además de tener las licencias y autorizaciones correspondientes, deben ser propietarios titular o arrendatario legal de un establecimiento en planta baja y a pie de calle, abierto al público de manera ininterrumpida desde, al menos, un mes antes del inicio de las obras.

El Ayuntamiento ha dotado esta convocatoria de subvenciones con 68.300 euros y los solicitantes tendrán 15 días para presentar la documentación. Como en la anterior convocatoria, “la justificación de la ayuda, en términos generales, se realiza con carácter previo a la concesión de la subvención, mediante la aportación de los documentos, constituyendo la misma, la documentación justificativa de la subvención”.