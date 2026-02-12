Más de tres kilómetros de retenciones en la A-49 por un accidente, sin heridos, en Castilleja

Imagen de las retenciones en la A-49 por un accidente a la altura de Castilleja de la Cuesta

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha indicado que se están produciendo más de tres kilómetros de retenciones en la A-49 en el tramo entre Bormujos y Tomares (Sevilla) por un accidente de tráfico. Según han señalado en redes sociales, el carril izquierdo permanece cerrado en la entrada a la capital.

Fuentes del 112 Andalucía han confirmado que el accidente se ha producido a las 8,00 horas de este jueves en el kilómetro 3 de la vía a la altura de Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

El siniestro ha tenido lugar al colisionar dos vehículos y no se reportan personas heridas. Hasta el lugar se ha desplazado un dispositivo de la Guardia Civil de tráfico.