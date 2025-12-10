Triple reconocimiento científico para un ginecólogo del Valme por su investigación biomédica

El doctor José Antonio García Mejido, ginecólogo del Hospital Universitario de Valme, ha sido galardonado con tres prestigiosos premios científicos en el III Research Day 2025 organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Este encuentro, consolidado como referente anual para la promoción de la investigación biomédica entre jóvenes profesionales, ha reconocido la labor del especialista del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por sus iniciativas de excelencia científica que contribuyen significativamente al avance del diagnóstico ginecológico mediante tecnologías innovadoras.

La ceremonia, presidida por el decano Manuel Dorado Ocaña, reunió a numerosos profesionales y estudiantes del ámbito sanitario para presentar trabajos innovadores en el campo de la salud. El triple reconocimiento otorgado a García Mejido destaca por premiar proyectos de elevada competitividad científica que incorporan tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y la ecografía avanzada al diagnóstico ginecológico cotidiano, demostrando cómo estas herramientas pueden superar la subjetividad de la exploración manual tradicional.

Todos los trabajos premiados comparten un denominador común: llevar la tecnología puntera a la práctica clínica diaria para mejorar la toma de decisiones en beneficio de la eficiencia y la calidad asistencial. Según ha manifestado el propio investigador, estos avances permiten "dejar atrás la subjetividad de la exploración manual para dar paso a la objetividad de la imagen y la inteligencia artificial".

Software de inteligencia artificial para diagnóstico automático

El primero de los galardones recibidos por el ginecólogo sevillano ha sido el Premio a la Mejor Idea de Proyecto de Investigación Clínica 2024-2025, por su propuesta titulada "Software ecográfico basado en inteligencia artificial para el diagnóstico automático del prolapso de órgano pélvico no humano dependiente". Este proyecto, que el especialista define como "la gran apuesta del futuro", plantea el desarrollo de una herramienta de IA capaz de interpretar automáticamente imágenes ecográficas.

La innovación busca reducir la variabilidad derivada de la exploración manual y mejorar la precisión al indicar tratamientos quirúrgicos. En la actualidad, el diagnóstico del prolapso depende fundamentalmente del llamado "ojo clínico" o técnica de imagen ecográfica junto a la exploración manual, lo que introduce variabilidad según la interpretación de cada especialista. La solución propuesta es un software que analice las ecografías mediante algoritmos de inteligencia artificial, eliminando el error humano y calculando con precisión matemática qué pacientes requieren intervención quirúrgica.

Avances en ecografía transperineal y detección de displasias

Los otros dos premios corresponden a publicaciones científicas que avalan la solidez de su línea de investigación. La primera, reconocida como Mejor Artículo de Octubre de 2024, se titula Influence of Transperineal Ultrasound on the POP-Q System in the Surgical Indication of Symptomatic Pelvic Organ Prolapse. El estudio demuestra que la ecografía transperineal ofrece una exactitud superior a la exploración física tradicional al planificar intervenciones de prolapso, ya que las imágenes obtenidas se correlacionan con gran precisión con los hallazgos quirúrgicos reales.

Por último, la publicación distinguida como Mejor Artículo de Marzo de 2025, titulada SonoElastoColposcopy: A New Tool for Cervical Dysplasia Assessment, describe una técnica innovadora denominada "sonoElastoColposcopy". Esta metodología aplica la elastografía para medir la rigidez del tejido cervical y detectar lesiones precancerosas, descubriendo que el tejido enfermo presenta mayor rigidez que el sano. Según García Mejido, "este avance abre la puerta a diagnósticos más objetivos, tempranos y fiables en la detección de displasias cervicales".

El ginecólogo ha expresado su satisfacción por estos reconocimientos en el marco de un evento altamente prestigioso destinado a promover y visibilizar la actividad científica desarrollada por estudiantes, especialistas en formación e investigadores jóvenes. Además, ha subrayado "la importancia del desarrollo de investigación de calidad y de nivel internacional que se está llevando a cabo en nuestro servicio clínico" del Hospital Universitario de Valme.