El turismo llega al nuevo barrio de la Cruz del Campo en Sevilla

Los primeros residentes desembarcarán en el nuevo barrio de la Cruz del Campo casi a la misma vez que los primeros turistas. La cadena B&B Hotels ya ha puesto en marcha la edificación de un hotel en la calle Ada –cerca del polideportivo San Pablo– con la categoría de tres estrellas. El establecimiento tendrá tres plantas –con capacidad para 133 habitaciones– y un sótano que servirá de aparcamiento para 41 vehículos. Una de estas plazas será un punto de carga para vehículos eléctricos. El presupuesto de ejecución asciende a los 4,79 millones de euros. Su apertura está prevista para finales de 2027.

El edificio diseñado por Bernar/Sainz de Vicuña Arquitectos encuentra en su emplazamiento una ubicación “estratégica” por su proximidad a la estación de Santa Justa, al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y a importantes vías como Kansas City, además de contar con buena conexión al centro histórico, el aeropuerto y Santa Justa.

Localización del hotel en el nuevo barrio de la Cruzcampo. Fuente: Gerencia de Urbanismo / Departamento de Infografía

El acceso principal al inmueble se ubicará en la calle Ada, a través de un vestíbulo de entrada que conduce directamente al hall. En el lateral derecho de la recepción estará la zona de atención a clientes y el restaurante con servicio de bar-cafetería, que conectará directamente con una terraza exterior y con una sala de reuniones. En la planta baja también habrá un área con 37 habitaciones dobles.

Distribución

Las plantas primera y segunda serán idénticas y se destinarán íntegramente al alojamiento hotelero. Cada una albergará 48 habitaciones, de las cuales 44 serán estándar, dos estarán adaptadas para personas con movilidad reducida y dos serán habitaciones familiares. Además, en cada nivel habrá un oficio de planta, contiguo al núcleo de ascensores, para facilitar el servicio de limpieza y lencería.

La cubierta se destinará a instalaciones técnicas y cajas del núcleo de comunicación vertical. En ella se situarán el torreón de salida de la escalera, el casetón de ascensores, el área de caldera y los equipos de climatización y bombas de calor dispuestos al aire libre. Por tanto, solo será accesible para el personal encargado del mantenimiento del edificio. Tanto las instalaciones técnicas como los sistemas de climatización serán retranqueados para minimizar el impacto visual y acústico.

Por último, en el sótano habrá un aparcamiento con 41 plazas para el uso de clientes y personal del hotel. Cuatro serán adaptadas y otras cuatro estarán destinadas para bicicletas. En el sótano también habrá una segunda sala de reuniones, más pequeña que la de la planta primera, en la que entrará la luz natural desde el patio inglés. En esta planta estarán los vestuarios para el personal y varios locales técnicos al servicio de la edificación.

La fachada se resolverá con paneles prefabricados sostenibles: zócalo gris en planta baja, plantas superiores en tonos blancos y detalles en madera y verde corporativo de la cadena. El proyecto contempla una superficie total construida de 5.538,05 metros cuadrados, de los cuales 3.994,73 metros cuadrados corresponden a superficie sobre rasante.

Integración en el paisaje "a través de una arquitectura sobria y contemporánea"

El hotel se enmarca en el "proceso de transformación del antiguo ámbito industrial de Cruzcampo". El plan contempla la creación de un gran parque urbano que ocupará la mayor parte de la superficie y que actuará como nuevo punto de encuentro ciudadano. Además, se preservan algunos elementos arquitectónicos singulares vinculados a la antigua actividad industrial, que alojarán las oficinas centrales de la cervecera sevillana Cruzcampo, mientras que el resto de parcelas se destinan a usos residenciales y terciarios. Por tanto, el proyecto “busca integrarse en el nuevo paisaje” a través de “una arquitectura sobria y contemporánea, con una altura inferior a la de buena parte de las edificaciones colindantes” y un diseño que “dialoga con el futuro espacio verde previsto frente a la parcela”

De este modo, el inmueble contribuye “a la renovación del área, aportando una imagen moderna y potenciando la oferta hotelera y turística en una ubicación estratégica, próxima al centro de la ciudad y bien conectada con los principales ejes de movilidad”.

Con el del nuevo barrio de la Cruz del Campo, será el tercer hotel que la cadena B&B abra en la provincia de Sevilla. El primero lo levantaron en Écija y el segundo en Bormujos.