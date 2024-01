Unanimidad entre los sevillanos en el primer día con mascarilla obligatoria: "Nos la íbamos a poner de todos modos"

La obligatoriedad de poner mascarilla en hospitales y centros de salud es una realidad en Sevilla desde este miércoles. Casi 24 horas después de la obligación impuesta por del Ministerio de Sanidad, son muchos los sevillanos que desconocen esta orden, sin embargo, en los alrededores del Hospital Virgen Macarena, el tiempo parece haber retrocedido seis meses en apenas un día. Con todo, para la mayoría, el cubrebocas formaba parte de sus accesorios diarios desde mucho antes.

Es el caso de Davinia y su hijo, de unos diez años. Llegan a la puerta del centro con la mascarilla en la mano. Se habían enterado de la obligatoriedad en el autobús. "No sabíamos que era obligatoria, pero nos la íbamos a poner igual. La compré el otro día a sabiendas de que hoy teníamos la cita", afirma.

Su opinión es compartida por la mayoría de personas que llegan a las puertas del centro. Verónica Madero la lleva puesta desde mucho antes de acercarse a los accesos del hospital. "Llevo toda la semana poniéndola. Mi padre está ingresado y hemos venido siempre con ella, no es porque ahora sea obligatoria. Tengo dos niños pequeños y sé que es una muy buena medida para protegerlos a ellos y, también, para protegerme a mí misma", relata.

También Pedro sale del hospital con su mascarilla FFP2 perfectamente colocada. "Todo lo que se recomiende y que sea bueno para nuestra salud deberíamos acatarlo sin ni siquiera planteárnoslo. No hace falta que se obligue, debe ser una decisión propia por el bien de uno mismo y de los demás", manifiesta, confirmando que tiene puestas "todas las vacunas".

Otros usuarios afirman no sentirse desprotegidos sin la mascarilla, pero siguen defendiendo esta medida. "Sé que no es una situación alarmante, pero en estos sitios es donde más virus hay y tiene que haber un control siempre y por ello, creo que no se debería haber quitado la mascarilla nunca", apuntaba un matrimonio en los aledaños del hospital.

Y es que, acostumbrados a llevar el cubrebocas durante la pandemia del coronavirus, la medida no ha supuesto ninguna novedad para los sevillanos, que se han adaptado sin dificultad al nuevo escenario. Sí están los que consideran que llega tarde.

El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, apremia a la Consejería de Salud a que se hagan campañas para recomendar el uso de mascarillas en aglomeraciones, más allá de la obligatoriedad actual. "Creo que habría sido muy eficaz el haber incidido más en las campañas de información y de recuerdo a la población de que es una perfecta forma de protegerse. No entiendo por qué no se ha empezado a reforzar este mensaje mucho antes", afirma, al tiempo que lamenta que hayan bajado las tasas de vacunación. "Es inconcebible que la tasa de vacunación haya bajado del 50%. Se están haciendo campañas pero no han funcionado, por lo que habría que adoptar otras medidas", ha insistido.

Desde el punto de vista de los profesionales médicos en primera línea de batalla, la vocal de Atención Primaria en el Colegio de Médicos de Sevilla, y médica de familia en el centro de salud Polígono Sur, Gloria López-Campos, asegura estar "sorprendida" por el debate suscitado estos días en torno a la recuperación del uso de este método de protección en centros sanitarios. "Los profesionales, desde el 2020, cada vez que vamos a explorar un cuadro respiratorio nos ponemos mascarillas, usamos guantes y EPIS si hace falta. Para nosotros no ha dejado de ser un instrumento más en estos casos", explica.

En cuanto a la recuperación de esta medida para la ciudadanía, la facultativa lamenta que se haya tenido que llegar a la obligatoriedad. "Me da pena que no se haya adquirido la madurez suficiente después de todo lo vivido para que, personalmente, sea cada uno responsable de decidir ponerse la mascarilla, no sólo en centros sanitarios, sino también en aglomeraciones en transporte público o centros comerciales para cuidarse ellos mismo y proteger al resto", apostilla.

También los enfermeros sevillanos apoyan la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros sanitarios. Desde el Colegio de Enfermería de Sevilla destacan que la institución "siempre ha apoyado el uso de mascarillas para prevenir contagios, especialmente entre personas afectadas por procesos respiratorios y problemas del sistema inmunitario". Así todo, desde el Consejo General de Enfermería, además de la vuelta de las mascarillas, se destaca que es incluso más importante potenciar la vacunación y continuar inmunizando a la población. "Ya que después de unos años muy buenos, se ha comprobado que la tasa de vacunación de gripe y Covid-19 ha disminuido acercándose a los niveles prepandémicos", destacan.