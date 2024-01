Pacientes y sindicatos protestan en el Macarena: "No se puede esperar por una urgencia más de cinco horas"

Sindicalistas y algunos pacientes y sus acompañantes se han concentrado este jueves a las puertas del Hospital Virgen Macarena para reclamar a la Junta de Andalucía medidas "ante unos servicios de urgencias desbordados".

Bajo el lema +personal, + médicos, + presupuesto para la sanidad, la concentración ha estado organizada por los sindicatos de UGT y CCOO, quienes denuncian que las razones de la "saturación" de los centros sanitarios no son únicamente debidos a los casos de gripe u otras infecciones respiratorias, sino, también, "a la falta de previsión y la falta de personal en todas las categorías". "Los pacientes están esperando de media cinco o seis horas en las urgencias de los hospitales y eso es consecuencia de la alta demanda que llega por el mal funcionamiento de la Atención Primaria. Una persona no puede esperar quince días para que le vea el médico, por eso se va a las urgencias", ha dicho durante la protesta el portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-A, Luis González.

"Si el sistema sale adelante es por el esfuerzo de nuestros profesionales, de nuestros médicos, de nuestros enfermeros, de nuestros celadores, nuestro TCAE... y todo el personal que trabaja en nuestras Urgencias, pero nuestros directivos no se enteran. Dan la espalda a sus trabajadores, no se preocupan de motivarlos, no se preocupan de incentivarlos y no piensan más que sus resultados económicos y la Junta de Andalucía no tiene más solución a los problemas de nuestra sanidad que la privatización", ha añadido con contundencia.

Para el secretario regional de Servicios Públicos de UGT Andalucía, Antonio Macías, los servicios hospitalarios están creando "problemas" a los usuarios porque no se les puede prestar la atención "como se merecen", por lo que resulta "indignante" que los trabajadores presten así sus servicios. "La situación en la que están trabajando los profesionales les está provocando una ansiedad por no saber si se están pasando algo por alto por la cantidad de pacientes que están viendo en tan poco tiempo. Nos están llamando, literalmente, llorando pidiendo soluciones. Es insostenible porque quiere atenderlo como se merece y no puede", ha dicho Macías.

Los sindicalistas han reclamado a la Junta un "verdadero plan" de mejora de las urgencias, que pasa por la puesta en marcha de medidas preventivas, ya que la gripe y las enfermedades respiratorias "no son catástrofes inesperadas" sino que son problemas "que todos los años sabemos que van a venir". "Y ante esta situación, el servicio sanitario tiene que estar preparado para atenderlas y por ello debe haber refuerzo de personal mejoras de la atención primaria", ha dicho González, quien ha añadido que los servicios están "desbordados" por las horas que pasan los usuarios sin estar bien atendidos.

A la concentración, de escasa participación, según los convocantes, "porque los profesionales no pueden abandonar su puesto de trabajo por el alto nivel de la carga asistencia", se han unido algunos usuarios del sistema sanitario público. Es el caso de Álvaro B., que asegura estar esperando una cirugía traumatológica desde febrero del año pasado y que entre lágrimas ha mostrado a la prensa la hoja de reclamación que acababa de presentar en el centro. "Me acaban de confirmar que después de un año esperando, se han suspendido las operaciones todas las operaciones de traumatología del Macarena y San Lázaro, y que solamente se está interviniendo patología oncológica. Es muy injusto que después de un año sigamos esperando", ha denunciado.

A este respecto, fuentes oficiales del Hospital Virgen Macarena explican que "no se han suspendido las operaciones de Traumatología" aunque sí reconocen algunos contratiempo esta semana que han obligado a "reprogramar algunas intervenciones para atender casos urgentes por un aumento significativo en los últimos días de Urgencias traumatológicas a las que se les ha dado prioridad".