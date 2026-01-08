La Unidad de Epilepsia Pediátrica del Virgen del Rocío resuelve las crisis en más del 70% de los niños operados en su primer año

El Hospital Virgen del Rocío se ha consolidado en sólo un año como centro andaluz de referencia en epilepsia pediátrica tras la puesta en marcha de una unidad especializada que ha transformado la atención a menores con esta enfermedad en Sevilla y Huelva. Desde su creación en noviembre de 2024, el dispositivo ha valorado a 44 pacientes y ha intervenido quirúrgicamente a 28 niños, logrando la desaparición de las crisis epilépticas en más del 70% de los casos.

La Unidad de Epilepsia Pediátrica nació del trabajo conjunto de los servicios de Neurocirugía Pediátrica, Neurofisiología y Neuropediatría, con el objetivo de mejorar el acceso a tratamientos de alta complejidad y evitar derivaciones a unidades de adultos o a hospitales de otras comunidades autónomas.

Los pacientes que llegan a la unidad proceden tanto de las consultas de Neuropediatría del propio hospital como de otros centros de las provincias de Sevilla y Huelva, una vez filtrados como posibles candidatos a cirugía. En este primer año, el equipo ha realizado tres tipos de intervenciones. Por un lado, cirugías de resección con finalidad curativa; por otro, procedimientos de desconexión; y técnicas de neuroestimulación mediante la implantación de estimuladores vagales.

Hasta la creación de este recurso, muchos niños con epilepsia compleja sufrían retrasos en el diagnóstico y el tratamiento, especialmente en edades tempranas o en casos de alta dependencia. La puesta en marcha de la unidad ha permitido que todos los menores candidatos a cirugía, independientemente de su edad o lugar de procedencia dentro del área sanitaria, puedan ser evaluados por especialistas pediátricos con experiencia específica en epilepsia.

El modelo asistencial se apoya en sesiones clínicas multidisciplinares mensuales, en las que se analizan de forma conjunta los casos para decidir el abordaje más adecuado. Además, la unidad ha incorporado técnicas diagnósticas avanzadas como la estereoelectroencefalografía (SEEG), imprescindible para localizar con precisión el foco epileptógeno en epilepsias pediátricas complejas.

La unidad está coordinada por la neurocirujana pediátrica Gloria Moreno y cuenta con un equipo integrado por profesionales de Neurocirugía Pediátrica, Neurofisiología y Neuropediatría, consolidando al Virgen del Rocío como referente andaluz en el tratamiento quirúrgico de la epilepsia infantil.