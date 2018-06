Una media de 18 millones de españoles consumen porno a diario

En definitiva, el lugar prominente del porno en el ocio cibernético masculino es el caldo de cultivo idóneo para que se desarrollen conductas machistas on line.

A la hora de denunciar, la empresa, que se dedica a localizar y verificar las pruebas digitales necesarias para llevar a cabo un procedimiento legal, se suele encontrar tres casos: que se hayan borrado los mensajes de la red social de turno, con lo que “no podemos garantizar que se vayan a recuperar siempre”; hay que autentificar técnicamente que todas esas pruebas digitales no han sido alteradas o modificadas en ningún momento, para lo que Quantika14 ha desarrollado una herramienta ad hoc; y el tercer caso es que el ciberacoso se haga de forma anónima, lo que requiere de una investigación para la que la empresa también tiene herramientas que pueden desenmascarar al acosador.

Entonces, a lo mejor están viendo un abuso o una violación y no lo saben. Esta página web no tiene ningún sistema que verifique si los actores han dado su consentimiento, con lo cual se pueden subir vídeos de menores y da igual”.

“Los vídeos que se suben a Xvideos no son verificados y el usuario no sabe si el vídeo que está viendo tiene el consentimiento de los actores"

Antonio Humanes: “La ley de 2010 no contempla penalizaciones para las cadenas”

En el curso de la UPO Traducir el cine: la accesibilidad, un paso más allá de la traducción audiovisual, el responsable del Área de Accesibilidad y Traducción Audiovisual en Mediasur, Antonio Humanes, se quejó ayer de que “en ningún momento se les obliga a las cadenas de televisión a que el contenido accesible sea nuevo”. “Y la ley, que data de 2010 (cuando no había ni TDT ni Netflix ni HBO), no contempla penalizaciones para esas cadenas que no cumplen. Por ejemplo, Telemadrid solo subtitula un 5% de su programación y les da igual. Por su parte, el subtitulador y audiodescriptor de Mediasur Ángel García afirmó que la llegada de las plataformas digitales ha influido de manera “muy positiva” por cuanto ha supuesto un “crecimiento de oportunidades de trabajo dentro del sector de la traducción audiovisual en España” y, dada la cantidad de novedades que se están produciendo, “cabe esperar que el desarrollo exponencial siga adelante, con lo cual las perspectivas tanto a corto plazo como de futuro son halagüeñas”.