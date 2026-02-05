La UPO reanuda este viernes las clases presenciales al bajar la alerta por inundación del Guadaíra

Siguiendo las previsiones de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y tras consultar con la subdelegación del Gobierno, el viernes 6 de febrero el nivel de alerta en el campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) desciende a nivel 2, naranja, lo que implica:

Se reanudan las clases presenciales y las actividades docentes en el interior.

Con carácter general, los edificios de la universidad permanecerán abiertos.

Se mantienen suspendidas las actividades al aire libre .

. Se advierte de la existencia de riesgo de accidente por caída de ramas, árboles o superficies pesadas . Se aconseja, por tanto, mantenerse a cubierto y evitar deambular por el campus.

. Se aconseja, por tanto, mantenerse a cubierto y evitar deambular por el campus. Deberán estar atentos a los avisos oficiales de Aemet y a la comunicación institucional de la UPO, por si la previsión meteorológica o la crecida del río Guadaíra cambiase en las próximas horas.

La institución académica recuerda al estudiantado que debe primar en todo caso un principio de autoprotección. Si por circunstancias personales se considera que hay peligro a la hora de trasladarse al campus, debe valorarse quedarse en casa. En este sentido, la UPO aclara que "en ningún caso podrá ser penalizado académicamente".

El profesorado

Se recomienda al profesorado que, activada la alerta naranja, no realice exámenes, prácticas o actividades evaluables.

También se indica la importancia de mantenerse informados por los cauces oficiales: web UPO, app UPO, redes sociales institucionales y correo electrónico del Vicerrectorados de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones.

La reanudación de las clases en el campus de la UPO también supone, en un principio, que se retome la actividad académica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) de la Universidad de Sevila (US), cuya sede se encuentra en estos terrenos Este supuesto lo confirmará la Hispalense a lo largo de la tarde.