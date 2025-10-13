Urbanismo inicia trabajos de recuperación de la zapata de la calle Betis

Vista de la zapata del río, en la calle Betis, desde el Puente de Triana.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, va a pintar a partir de la próxima semana la zapata de la calle Betis para mejorar su aspecto y estado general de conservación. El muro en cuestión está compuesto por varios tramos con alturas que oscilan entre 1,40 m y 6,75 m y se encuentra limitado por el acerado de la calle Betis y, en su parte inferior, por unas plataformas de hormigón de anchura variable en la orilla del río.

La intervención prevista consistirá en el raspado de la pintura actual, el picado del mortero de cemento dejando la superficie preparada para recibir a continuación uno nuevo, y la aplicación hasta dos capas de pintura en los mismos colores que los actuales, según detallan fuentes municipales a Europa Press.

Tanto el raspado de la pintura como el picado del mortero se hará con medios manuales, "con especial precaución para que los restos de estos materiales no contaminen las aguas del río".

Los trabajos, presupuestados en 30.557 euros, se iniciarán este martes, 14 de octubre, y durarán alrededor de tres semanas. Esta actuación "permitirá devolver las condiciones estéticas adecuadas a este elemento tan característico de la calle Betis, en particular, y del barrio de Triana, en general, y que forma parte del paisaje urbano de esta zona, ocupando una ubicación privilegiada junto al Guadalquivir".

El gobierno de Sanz ya acometió a finales de 2023 trabajos de limpieza y arreglo en dicha zapata. Dicha actuación, similar a la que se llevará a cabo en los próximos días, contó con un presupuesto de 44.386 euros. Esta nueva intervención, permitirá su adecentamiento y puesta a punto para preservar su imagen.