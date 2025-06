Urbanismo rompe su silencio con VOI sobre los patinetes de Sevilla tras dos meses y medio

La Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha roto el silencio que mantenía sobre el futuro de los patinetes eléctricos en la ciudad de la multinacional Voi, con quien ha abierto este martes, por primera vez, una vía de diálogo. Tras esta primera conversación entre ambas partes, Voi Technology tiene "esperanzas" en llegar a una solución que acabe con esta incertidumbre. El silencio del Ayuntamiento de Sevilla ha durado dos meses y medio, sin que Urbanismo respondiera a las llamadas y ruegos de diálogo que ha relizado VOI para concretar qué va a pasar con este servicio. Así lo ha declarado a este periódico Clara Vallvé, directora general de Voi Technology en España.

"Hoy hemos conseguido hablar con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla tras varias peticiones de información y de reunión a las que nadie atendía ni respondía. Estamos muy contentos. Tenemos esperanza en que vamos a encontrar una solución entre las dos partes. Ese espíritu de colaboración que siempre ha habido quiero pensar que seguirá en vigor. Necesitamos entender el cambio repentino respecto a la licitación del servicio de patinetes de alquiler que iba a lanzar Sevilla tras el proyecto piloto. Lo más urgente para nosotros es que nuestra plantilla en Sevilla sepa con claridad qué va a pasar. Estamos en una situación de inseguridad jurídica enorme", aclara la responsable de Voi Technology en España.

El alcalde Sanz anunció la desaparición de este transporte de alquiler en la ciudad el pasado 24 de marzo, pero desde entonces el Ayuntamiento no había establecido comunicación alguna con la empresa, insiste Voi.

Clara Vallvé, responsable de Voi Technology en España / Voi Technology

El anuncio de la desaparición del servicio de patinetes de alquiler ha dejado "descolocada" y "en un limbo" a la empresa VOI, que se enteró por la prensa y de un día para otro de los nuevos planes del Ayuntamiento de Sevilla.

La empresa sigue insistiendo en que no comprende cómo se quiere eliminar este servicio cuando "Sevilla es de las mejores ciudades de Europa en micromovilidad (bicis y patinetes), de las que mejor funcionan" hasta el punto de atraer el interés de otras capitales europeas. Añade que apenas hay accidentes en el servicio de alquiler de patinetes, que los siniestros que se dan no son graves, que el modelo de aparcamiento funciona perfectamente y ha sido replicado en otras ciudades europeas, que el 70% de usuarios son habitantes de la ciudad, no turistas; y que se han hecho importantes inversiones en adaptar el servicio a las demandas del Ayuntamiento y de los usuarios.

Voi subraya que todo el sector de la micromovilidad estaba a la espera de que Sevilla lanzara la licitación del servicio definitivo de patinetes eléctricos de alquiler y que las empresas han hecho importantes inversiones tecnológicas para adaptarse a la demanda.