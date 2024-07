La urbanización de la Avenida de las Razas en Sevilla sigue sin el respaldo de la oposición política

El nuevo Distrito Portuario de Sevilla no se queda fuera del debate político. El alcalde José Luis Sanz ha pedido este miércoles, en la presentación del proyecto, que el PSOE (al que no ha citado de forma específica) no bloquee esta iniciativa y la respalde en un futuro Pleno municipal. Desde la oposición no han tardado en responderle al primer edil. El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha lamentado que el distrito esté carente de respaldo vecinal, mientras que su homóloga en Podemos-IU, Susana Hornillo, ha advertido que en este proyecto pueden cometerse los mismos errores que con los pisos turísticos.

Sanz, quien ha agradecido a la Junta la nueva ley del suelo andaluza (Lista) que ha permitido sacar adelante este proyecto, ha incidido en que “el Puerto es un motor económico de la ciudad, que, por tanto, el Ayuntamiento y este equipo de gobierno tiene que cuidar y que mimar”. “La pena es que otros proyectos pendientes con el Puerto estén paralizados por la irresponsabilidad de un partido político, de un grupo político que fue, curiosamente, quien impulsó aquel proyecto”, ha referido Sanz en alusión a la reurbanización de la Avenida de las Razas, de cuyo planteamiento no ha contado con el apoyo de los socialistas.

La propuesta para esa arteria plantea 98.000 metros cuadrados de edificabilidad, de los que 82.000 son para uso residencial (226 viviendas protegidas y 474 de renta libre). A esta superficie se añaden 16.000 metros cuadrados para usos terciarios. En un pleno de mazo no salió adelante al votar en contra Podemos-IU y Vox y abstenerse el PSOE.

El alcalde espera que “ese grupo político” y el resto de fuerzas “antepongan el día de mañana, cuando lo volvamos a llevar pronto a Pleno, los intereses de la ciudad a sus intereses personales o partidistas porque es un proyecto fundamental, no sólo para el Puerto sino para la ciudad”.

Desde la oposición

Las palabras del alcalde han sido contestadas por el portavoz del PSOE, quien ha lamentado que este proyecto no cuente con el respaldo vecinal necesario. Muñoz ha incidido en que desde marzo “ni Sanz ni su equipo se han reunido con el PSOE ni han llamado siquiera para negociar sobre qué ajustes se podrían hacer en el proyecto urbanístico del Distrito Portuario”. Ha criticado que en la presentación de este miércoles no se invitara ni a los grupos de la oposición ni a los vecinos.

En la misma línea se ha expresado la portavoz de Podemos-IU. Susana Hornillo recomienda a Sanz que abra “un proceso de diálogo” con los vecinos de “los barrios afectados”por la reurbanización de la Avenida de las Razas. También alerta de que “presionar a los grupos de la oposición como ha vuelto a hacer el alcalde es el peor camino posible”. “Esta misma actitud ha sido el principal error que el regidor ha cometido con la gestión del reglamento de pisos turísticos”, añade.