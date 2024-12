La US pone en marcha con el Banco de Alimentos una campaña solidaria de Navidad

Estudiantes de la US muestran la camiseta que se regalará a los 1.505 primeros participantes en la campaña.

La Universidad de Sevilla (US) y el Banco de Alimentos han puesto en marcha una campaña de Navidad con la finalidad de recoger alimentos entre los miembros de la comunidad universitaria. Las primeras 1.505 personas que aporten un mínimo de un kilo de comida serán obsequiadas con una camiseta de la US, en agradecimiento por su solidaridad. El reto de la recogida, que finaliza el día 16 de diciembre, es recaudar al menos 1.505 kilos de comida.

Bajo el lem Esta Navidad, pasa un kilo. Vístete de Solidaridad, la Hispalense persigue que su comunidad universitaria contribuya a la campaña con la aportación de al menos un kilo de alimentos no perecederos, que irán destinados a cubrir las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, a través del Banco de Alimentos.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha resaltado la importante labor que realiza el Banco de Alimentos. Ha subrayado que para la US es “un orgullo colaborar en alianza con esta fundación”. Castro ha destacado que la campaña tiene dos objetivos fundamentales: atender las necesidades de las personas vulnerables y concienciar a la comunidad universitaria, con el fomento de la solidaridad. El rector ha indicado que espera “ver camisetas de la US por Sevilla como muestra de solidaridad y símbolo de la unión con el Banco de Alimentos".

La fecha de nacimiento de la US

Por su parte, el responsable de la Asesoría de Comunicación del Banco de Alimentos de Sevilla, Joaquín Durán, ha resaltado que este tipo de iniciativas son extraordinarias y, además, la de la Universidad de Sevilla cuenta con un gran reclamo, ya que “hay que pasar un kilo de comida, pero no pasar de este problema que tiene la sociedad actual”. Durán ha detallado que a lo largo del año 35.000 personas son atendidas en algún momento por las instituciones a las cuales les proporciona alimentos el Banco de Alimentos de la ciudad.

La recogida se lleva a cabo del 11 al 16 de diciembre en el vestíbulo del Rectorado, en horario de 10:00 a 18:00 ininterrumpidamente. Las personas que deseen participar deben llevar su donación a la tienda oficial de la US, Maese’s Store. Los primeros 1.505 participantes, número que alude a la fecha del nacimiento de la US, recibirán una camiseta de la Universidad de Sevilla en agradecimiento por su colaboración. Para ello, los usuarios tendrán que acreditarse con su carné universitario (físico o virtual) y en el caso de que no dispongan del mismo, con el DNI.