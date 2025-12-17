La US prorrogará el presupuesto en 2026

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha presidido su primera sesión de consejo de gobierno, en la que ha anunciado que el presupuesto de la US de 2025 se prorroga durante todo el ejercicio de 2026.

Vargas, al igual que hizo durante su discurso de investidura, reiteró su compromiso con la institución: ”me comprometo a ser la rectora de todos y todas, porque nuestra universidad debe ser un proyecto colectivo, en el que las personas estarán siempre en el centro de todas las decisiones. Esta será mi manera de gobernar: participativa, de escucha activa, cercana y con consenso”.

En su informe, la rectora ha resumido los acontecimientos más reseñables desde la última sesión del consejo. Ha anunciado que su toma de posesión formal en el Palacio de San Telmo, con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, será el próximo 8 de enero.

La rectora ha indicado que, dada la reciente celebración de elecciones al Rectorado de la US y tras producirse la investidura el pasado 12 de diciembre, “ha sido materialmente imposible elaborar en plazo los Presupuestos para 2026”. Por tal motivo, el pasado martes firmó una resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla, por la que se prorrogan los presupuestos de 2025, durante todo el ejercicio de 2026.

Consensuar los de 2027

En este punto, Vargas ha explicado que se ha optado por esta opción, en vez de una prórroga parcial, para facilitar la planificación anual de centros, departamentos y otros centros de gastos. Además, se permite adelantar las acciones estructurales de los planes propios a principios de año, a la vez que puede consensuar un presupuesto para 2027 conforme a criterios estratégicos e indicadores específicos, “como nos habíamos comprometido en el programa electoral”.

La rectora ha anunciado algunos cambios en la dinámica de las sesiones del consejo de gobierno. En este punto, se ha comprometido a convocarlas con más antelación y a su retransmisión en streaming a partir de la próxima convocatoria. Además, los informes y presentaciones realizadas durante las sesiones se publicarán en la web de Secretaría General.