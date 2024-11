La US reduce a 40 las enmiendas a votar del nuevo estatuto

Sesión del claustro de la US, que ha comenzado este lunes.

El claustro de la Universidad de Sevilla (US) ha comenzado este lunes la sesión para debatir el proyecto de nuevo estatuto -que incluye la elección del rector por sufragio universal ponderado-, la cual se prolongará hasta el día 25. En esta primera jornada, fruto de los acuerdos alcanzados entre la Comisión de Proyectos Normativos y la mesa del claustro, se han reducido de 61 a 40 las enmiendas a debatir.

José Luis Sevillano, miembro de la Comisión de Proyectos Normativos, encargada de la confección de propuesta de nuevo estatuto, ha pormenorizado los aspectos del proyecto con una lectura de sus principales contenidos. Entre los múltiples detalles comentado, ha destacado que el nuevo claustro de la Hispalense, fruto de esta propuesta, contará con 300 miembros.

Estará compuesto por 153 miembros del personal docente e investigador (PDI) de carácter permanente, 24 miembros del personal docente investigador no permanente o personal investigador no permanente, 90 estudiantes (entre los que estaría el delegado del Consejo de Alumnos de la US, Cadus) y 33 miembros por parte del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PAS).

Los requisitos para ser rector

Sevillano puesto especial énfasis en los requisitos a "exigir" en las candidaturas al puesto de rector. En este punto, ha explicando que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) estipula en este ámbito "tres escenas de investigación", que son "tres quinquenas de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún órgano o cargo unipersonal". Según el representante de la Comisión de Proyectos Normativos, a la hora de redactar la propuesta de nuevo estatuto se ha "intentado reflejar este requisito que establece la LOSU como transitorio", bajo la premisa de que "imponer unos requisitos menores no correspondía y tampoco sería necesario establecer requisitos mayores".

"En principio, nuestra idea era establecer una serie de cuatro años de experiencia de gestión universitaria en órganos o cargos unipersonales", ha defendido Sevilla, para quien un término u otro (órgano o cargo) suponen "sinónimos".

Tal requisito cuenta con la oposición del aspirante a candidato al puesto de rector Manuel Marchena, ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla en el mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, entre otros altos cargos municipales; ya que el actual rector, Miguel Ángel Castro, no se postulará para revalidar el puesto.

Las intervenciones más destacadas

Respecto a los porcentajes de ponderación en las elecciones, a celebrar en 2025, Sevillano ha detallado que la propuesta inicial de nuevo estatuto contemplaba en principio un 52% para el cupo del PDI, un 8% para el personal docente investigador no permanente o personal investigador no permanente, un 30% para los estudiantes y 10% para el PAS.

Según la Hispalense, una vez debatidas las enmiendas, entre las que figuran varias del profesor y miembro del claustro Luis Ángel Hierro; la votación de estas está fijada para el lunes 25 de noviembre en el Paraninfo, entre las 10:00 y las 18:00. No obstante, "en caso de que lo exigiese la extensión del debate, esta votación tendrá lugar dos días después de la finalización del debate de las enmiendas".

El recto ha destacado el "trabajo intenso" de la Comisión de Proyectos Normativos y de la mesa del claustro, mientras Luis Ángel Hierro ha avisado de que el informe de José Luis Sevillano incurría en "un hueco", al no profundizar en las enmiendas "rechazadas" por no tener ningún voto favorable en el seno de la comisión. Hierro ha insistido en que él había formulado 22 enmiendas y 13 han sido excluidas, pese a ser "de trascendencia".

Entre ellas, ha citado las relativas a las funciones del Consejo Social, la regulación de la adscripción de centros, la necesaria "regulación del sistema de transparencia", que no figura según sus palabras en la nueva propuesta pese a que "lo exige la Ley"; o aspectos de "incompatibilidad de claustrales".

Tanto él como el también claustral Juan Vázquez han manifestado que tras la lectura de Sevillano debía haber procedido un turno de intervenciones de los claustrales sobre el contenido de la propuesta, antes de comenzar con las enmiendas. Ha avisado de que no se conoce aún aspectos como "el número de vicerrectores" del nuevo estatuto.

Por parte del estudiantado, Lucía Domínguez, delegada del Cadus, ha destacado que el mismo "ha estado a la altura" en materia de participación. Ha pormenorizado los datos de sus aportaciones, con la cifra de los 10.100 estudiantes que han intervenido en las asambleas promovidas para la composición del nuevo estatuto.

Jorge Luis Blanco, de su lado, ha mencionado otras enmiendas no admitidas para debate, pero de "interés", como la relativa a la necesidad de haber introducido un sistema electrónico de votación o sobre la asistencia a las juntas de centros por parte de los claustrales.

Los acuerdos

Tras un receso, durante el cual los miembros de la Comisión de Proyectos Normativos y los miembros de la mesa del claustro se han reunido para intentar llegar a algunos acuerdos que permitiesen la retirada de enmiendas, el rector ha informado al claustro que se han alcanzado pactos que reducen en una veintena aproximadamente el número final de las enmiendas que se debatirán y se someterán a votación, que en principio eran 61.

Uno de los acuerdos alcanzados ha sido el que afecta al porcentaje de representación de los distintos sectores en el voto ponderado de la elección a rector. De esta forma, el PDI tendrá finalmente un 53% de representación; el del personal no permanente un 7%; el estudiantado un 30%; y el PAS, un 10%.

El resto de acuerdos hacen referencia al porcentaje de representación de los distintos sectores en las juntas de centros; consejos de departamento y en la elección a decano o director de centro.

Una vez que el rector ha informado de los acuerdos, se ha producido un nuevo receso para que éstos se incorporen en el texto.

La presentación y debate de las enmiendas está previsto que se desarrolle en sesiones de mañana y tarde durante esta semana. La votación está fijada, en principio, el lunes 25 de noviembre en el Paraninfo de la US, entre las 10:00 y las 18:00.