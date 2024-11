Cuenta atrás para aprobar el nuevo estatuto de la US

La figura de la Fama que corona el Rectorado de la US.

El claustro de la Universidad de Sevilla (US) comienza el próximo lunes 18 de noviembre a debatir el nuevo proyecto de estatuto. La sesión, que se celebrará entre los días 18 y 25 de noviembre, comenzará con un informe del rector sobre el proceso de reforma. Continuará con la presentación y debate de las 61 enmiendas al proyecto que han analizado y recibido los votos necesarios en la Comisión de Proyectos Normativos, el órgano dependiente del claustro en el que están representados todos los grupos de la institución académica.

Una vez debatidas las 61 enmiendas, la votación de éstas se ha fijado para el lunes 25 de noviembre en el Paraninfo de la US, entre las 10:00 y las 18:00. No obstante, en caso de que lo exigiese la extensión del debate, la votación tendrá lugar dos días después de la finalización del debate de las enmiendas. En tal supuesto, se comunicará a los miembros del claustro la modificación de la fecha para la votación. El voto anticipado de las enmiendas estará abierto desde la finalización del debate hasta el día anterior al establecido para la votación.

Una vez producida la votación, se incorporarán las enmiendas aprobadas al texto del proyecto de estatuto. Dicho texto será sometido a votación definitiva en una nueva sesión del claustro que se convocará al efecto.

El proceso de elaboración del nuevo estatuto se incluye en el cumplimiento de la previsión de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece un plazo de dos años desde su entrada en vigor para que todas las universidades públicas españolas aprueben nuevos estatutos, adaptados a sus determinaciones; plazo que se amplió posteriormente a tres años.

Los inicios del trámite

Para llevar a cabo el proceso de elaboración del nuevo estatuto se ha seguido un procedimiento participativo que comenzó en noviembre de 2023. En enero de 2024, la US celebró dos semanas de exposiciones abiertas en las que explicó las novedades de la nueva ley y la iniciativa de elaboración de un nuevo estatuto a todos los representantes de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, los decanos y directores de los centros, los directores de los departamentos e institutos, el CADUS y los representantes de los trabajadores de la US. Durante los días 22 y 23 de abril se desarrollaron en el Paraninfo de la US las jornadas 'Los retos de la LOSU', en las que se debatieron aspectos como la organización y el gobierno universitarios, la docencia o la transferencia del conocimiento. Contaron con la presencia de los más relevantes expertos nacionales, del entonces secretario general de Universidades del Gobierno de España y del secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía.

El primer trámite de consulta pública se abrió en febrero de 2024, en la que se recibieron más de 900 aportaciones. A partir de un borrador de anteproyecto de nuevo estatuto, la Comisión de Proyectos Normativos aprobó, tras la celebración de 17 sesiones, el anteproyecto del nuevo estatuto, al que se incorporaron más de 80 propuestas respecto del texto inicialmente elaborado por la ponencia.

La audiencia pública

El siguiente paso fue abrir un periodo de audiencia pública a toda la comunidad universitaria del texto aprobado, que finalizó el 13 de septiembre. Se recibieron más de 12.900 alegaciones. Todas fueron examinadas nuevamente por la Comisión de Proyectos Normativos y el proyecto de nuevo Estatuto se aprobó con 13 votos a favor y tres abstenciones. El proyecto fue remitido a la mesa del claustro para continuar su tramitación, momento en el que se abrió el plazo de presentación de enmiendas.

En este trámite, los miembros del claustro han presentado 122 enmiendas parciales. No se ha recibido ninguna enmienda a la totalidad. De las presentadas, 60 han sido por miembros del Sector A; ocho por el Sector B; 53 por el Sector C; y una por el Sector D.

Las enmiendas

De ellas, 33 se han incorporado total o parcialmente al proyecto, sin necesidad de debate ni votación. Asimismo, 61 serán sometidas a debate, también de forma total o parcial; 35 no serán debatidas por no haber recibido ningún voto favorable de los miembros de la Comisión de Proyectos Normativos; dos han sido inadmitidas por incumplimiento de los requisitos exigidos; y una ha sido retirada por el proponente. Una enmienda puede referirse al mismo tiempo a más de un artículo del proyecto, por lo que una misma enmienda puede haberse contabilizado en dos o más de los casos señalados anteriormente. Por ello, la suma de todos estos casos es superior al total de enmiendas presentadas.

Las sesiones del claustro se podrán seguir en directo a través de la página web del servicio de televisión de la US.