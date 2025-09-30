Vacunas sin pinchazos y héroes con diplomas para combatir la gripe desde el colegio en Sevilla

Enfermera y profesora junto a los menores en el inicio de la vacunación contra la gripe en el CEIP Pablo Picasso de Sevilla.

Son las nueve y media de la mañana y el salón de actos del CEIP Pablo Ruiz Picasso, en Pino Montano, ha dejado de ser sólo un espacio de reuniones y fiestas escolares. Hoy, su escenario y butacas han dado paso a neveras portátiles, bandejas de guantes, algodones y vacunas intranasales. También a un desfile de emociones infantiles entre la sorpresa, la risa, el llanto, pero también diplomas, pegatinas y mucha valentía.

El colegio es uno de los 22 centros sevillanos donde ha arrancado hoy la campaña de vacunación antigripal dirigida a menores de 3 y 4 años. Como el año pasado, las vacunas son intranasales para este grupo de edad, por lo que no hay agujas ni pinchazos. A píe de aula, las enfermeras Cristina, Maribel y Caridad han cambiado su consulta del centro de salud Pino Montano A por un entorno más colorido en una improvisada y mediática sala de enfermería con dos sillitas escolares. En una, la profesora, por cuyos brazon iban pasando los menores a vacunar; en la otra, la enfermera con la dosis preparada.

La primera niña no lo tenía nada claro. Oye su nombre y rompe a llorar desconsoladamente. "¡Vamos a oler vacunas!", intenta animarla la enfermera, sin éxito. La dosis, una por cada fosa nasal, se administra finalmente con dulzura y paciencia. "Es como un jarabe", explica su maestra. Poco después, la segunda niña entra decidida, recibe su vacuna con una sonrisa y sale con el orgullo visible del nuevo "Club de Superhéroes contra la gripe". Diploma en mano, una pegatina que destaca, no sin razón, su valentía y un pequeño cubo rompecabezas como recompensa. No todos van con esa actitud. El tercer menor, contagiado más por el susto que por el virus, entra pataleando. Y así, en una secuencia de risas, llantos y abrazos, han ido pasando unos 30 escolares a lo largo de la mañana.

La jornada ha estado marcada por la visita institucional de las consejeras de Salud y Consumo, Rocío Hernández, y de Desarrollo Educativo, María del Carmen del Castillo, que han sido recibidas por el equipo directivo, profesorado y alumnado con carteles de bienvenida elaborados por los propios escolares. Las protagonistas sanitarias del día han sido las enfermeras Cristina, Maribel y Caridad, procedentes del centro de salud Pino Montano A, que han asumido la vacunación infantil durante toda la mañana.

“Hoy arrancamos con 66 centros en toda Andalucía, pero el objetivo es vacunar a 160.000 menores de 5 años, de los cuales unos 75.000 recibirán la dosis en sus propios colegios”, ha explicado la consejera Rocío Hernández. La vacuna, administrada por vía intranasal, permite evitar el pinchazo, lo que la hace más adecuada y cómoda para los más pequeños. “El año pasado alcanzamos una cobertura del 65%, y aspiramos a superarla”, ha añadido.

El director del centro, Antonio Barranco, ha aprovechado la jornada para poner en valor la historia y el compromiso del colegio: “Queremos agradecer esta visita que nos hace visibles. El CEIP Pablo Ruiz Picasso cumple 40 años y necesitamos darle un nuevo impulso al barrio. Hoy es un día importante para la salud de nuestros niños”.

Por su parte, la consejera de Educación ha subrayado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones: “Gracias al esfuerzo de los docentes, que han gestionado las autorizaciones familiares, hoy es posible vacunar a estos pequeños. Evitar contagios también mejora el rendimiento escolar, y es un éxito colectivo”.

Rocío Hernández también ha lanzado un mensaje de alerta, al confirmar un brote de gripe A y Covid-19 en una residencia de mayores de La Algaba que ha provocado el fallecimiento de cuatro personas. "Las vacunas son esenciales, pero también lo son las medidas de higiene: el uso de mascarilla con síntomas y el lavado de manos siguen siendo imprescindibles", ha recordado.

En los próximos días, la vacunación continuará extendiéndose al resto de centros educativos andaluces y a otros grupos prioritarios como mayores, personas con patologías crónicas, embarazadas, personal sanitario y docentes de Infantil.