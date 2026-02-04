El Valme sitúa la investigación en cáncer en el centro de la atención oncológica

El Hospital Universitario de Valme ha reforzado de forma notable su apuesta por la investigación en cáncer con la puesta en marcha de 43 ensayos clínicos en los últimos cuatro años, una labor que ha permitido que cerca de 200 pacientes accedan a tratamientos innovadores y personalizados.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se conmemora este 4 de febrero, el hospital sevillano pone en valor el papel de la investigación como motor de avance frente a esta enfermedad, especialmente desde su Servicio de Oncología. Su jefe de servicio, Manuel Chaves, subraya que "la investigación es clave para avanzar en el conocimiento y la innovación terapéutica. En oncología, permite evaluar nuevos tratamientos que pueden mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, además de facilitar un acceso precoz a las innovaciones".

Este impulso investigador se refleja no solo en el incremento del número de ensayos clínicos, sino también en la integración del hospital en redes nacionales de investigación y en el aumento de pacientes participantes. En total, 175 personas han podido beneficiarse de nuevas opciones terapéuticas, contribuyendo al mismo tiempo a la generación de evidencias científicas aplicables a la práctica clínica diaria.

Entre las principales líneas de investigación destacan los estudios de biopsia líquida, basados en el análisis de biomarcadores mediante secuenciación masiva (NGS) en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, así como investigaciones centradas en el papel del marcador SLFN11 en el carcinoma de células pequeñas.

La actividad del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Valme ha experimentado un crecimiento significativo. En 2025 se atendieron 1.250 nuevos pacientes oncológicos y se registraron 25.600 consultas, con un aumento destacado en las consultas de valoración de tratamientos oncológicos, tanto orales como parenterales, que crecieron un 35%, mientras que las consultas de revisión aumentaron un 10,8%.

En el hospital de día oncológico, donde se administran los tratamientos intravenosos, el número de pacientes atendidos creció un 22,6%, alcanzando cerca de 1.300 personas. Asimismo, la atención a pacientes oncológicos hospitalizados aumentó un 67,6%, reflejando una mayor complejidad clínica y un abordaje más especializado.

Estos datos evidencian el aumento en el uso de inmunoterapia neoplásica y de tratamientos personalizados dirigidos a alteraciones moleculares concretas, terapias que permiten mejorar las posibilidades de curación o prolongar la supervivencia en determinados tipos de tumores.

Trabajo multidisciplinar y medicina de precisión

En el Área Sanitaria Sur de Sevilla, los tumores más prevalentes son el cáncer de mama, seguido del cáncer de colon y de pulmón. Desde el Servicio de Oncología se destaca la importancia de la coordinación multidisciplinar entre oncólogos, radiólogos, patólogos, especialistas en radioterapia y farmacéuticos hospitalarios, entre otros profesionales, para diseñar tratamientos individualizados basados en el perfil molecular del tumor y las características de cada paciente.

La directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, señala que "esta visión conjunta, articulada a través de comités de tumores y circuitos asistenciales coordinados, mejora la eficacia y seguridad de las terapias innovadoras, reduce los tiempos de decisión clínica y refuerza el acompañamiento integral del paciente durante todo el proceso oncológico".

El Hospital Universitario de Valme presta cobertura sanitaria a una población cercana al medio millón de habitantes y, en este Día Mundial Contra el Cáncer, reafirma su compromiso con una atención oncológica de calidad, basada en la mejora continua, la humanización de la asistencia y el impulso de la investigación como pilar fundamental en la lucha contra esta enfermedad.