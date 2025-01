Los vecinos de Jardines de Hércules se oponen a la instalación de un parque de Lipasam en su barrio

Los vecinos de Jardines de Hércules han manifiestado su total oposición a la instalación de un nuevo parque de limpieza de Lipasam en la zona y lamentan que alcalde José Luis Sanz se haya olvidado de consensuar este proyecto con el barrio. Sanz anunció que se ubicará en un punto estratégico ante las previsiones de crecimiento en Palmas Altas, Villanueva del Pítamo y Guadaira Sur.

La reacción de los vecinos, que acudirán esta tarde al pleno del Distrito Bellavista-La Palmera, ha sido constituir una plataforma reivindicativa y mostrar los argumentos por los que rechazan esta instalación de Lipasam. Los residentes denuncian que el plan no se ha consensuado con el barrio y que no quieren esta instalación por ser industrial, porque generará ruidos y molestias, porque colapsará aún más la rotonda de entrada a Bellavista y su entorno, entre otros aspectos.

En primer lugar, recuerdan que se han constituido en una plataforma vecinal para expresar nuestro malestar y rechazo unánime hacia este proyecto.

En segundo lugar, lamentan que, una vez más, como ocurrió hace seis años (2018) con el proyecto para el depósito municipal de vehículos, nos hayamos enterado por los medios de comunicación de un proyecto que debería haber sido consensuado previamente con los vecinos afectados.

En tercer lugar, rechazan rotundamente la instalación de un parque auxiliar de Lipasam en una zona residencial como la nuestra. Aunque comprendemos la necesidad de estas infraestructuras en el sector sur de la ciudad, consideramos que su ubicación no debe ser en áreas de carácter eminentemente residencial como Bellavista y la urbanización Jardines de Hércules. Existen otras ubicaciones más adecuadas, alejadas de núcleos residenciales, para un uso de marcado carácter industrial como el que se propone.

En cuarto lugar, la urbanización Jardines de Hércules es el hogar de aproximadamente 7,000 personas. La entrada y salida constante de vehículos y maquinaria, tales como barredoras, sopladoras, furgonetas y camiones, generará molestias y un nivel elevado de ruido que afectará negativamente al descanso y bienestar de los vecinos. Esta situación se agravará debido a los turnos de operación continua (mañana, tarde y noche) que se plantean para dichas instalaciones.

En quinto lugar, la entrada y salida de vehículos y maquinaria, sumada al desplazamiento de los trabajadores de Lipasam, incrementará el colapso en la rotonda de entrada a Bellavista y en las calles cercanas. Este problema es especialmente preocupante, ya que las infraestructuras de la zona ya soportan una elevada densidad de tráfico, la cual aumentará con las nuevas barriadas en construcción en el sector sur.

Sexto, porque la alta densidad de población infantil en Jardines de Hércules, junto con la presencia de un centro escolar, hacen que el constante trasiego de vehículos y maquinaria represente un peligro significativo para nuestros hijos e hijas.

7. El retorno de maquinarias y vehículos a las instalaciones para su limpieza y

reparación podría generar olores desagradables y atraer plagas, como roedores,

lo que supondría un impacto negativo en la calidad de vida de los residentes.

8. Nos resulta incomprensible que el actual consistorio, que hace tres años se

opuso firmemente a la instalación de un depósito municipal de grúas en esta

misma zona cuando estaba en la oposición, ahora, desde el gobierno, pretenda

imponer un proyecto similar o incluso de mayor impacto.

9. El uso previsto para este parque auxiliar, que incluye la entrada y salida continua

de maquinaria y la operación de un taller de reparación, es totalmente

incompatible con la vida cotidiana de una zona residencial como la nuestra ya

que constituye una instalación de marcado carácter industrial. Consideramos

que esta infraestructura debe ser trasladada a una zona industrial o a un espacio

alejado de áreas habitadas.

10.Los representantes vecinales y los presidentes de las diferentes comunidades

de vecinos asistiremos a la próxima reunión con el Ayuntamiento con actitud de

escucha, pero queremos dejar claro nuestro profundo malestar y rechazo al

proyecto en los términos planteados hasta ahora.

Con este manifiesto, los vecinos de Jardines de Hércules reiteramos nuestra firme

oposición a la instalación del parque auxiliar de Lipasam en nuestra urbanización.

Exigimos al Ayuntamiento que reconsidere la ubicación de esta infraestructura y

busque alternativas compatibles con la calidad de vida de los ciudadanos.

Plataforma Vecinal de Jardines de Hércules

🏠Estará

vecinos

Francisco Fernandez

@Frandtheworld

Las infraestructuras que necesita Jardines de Hércules para los solares municipales en desuso son los equipamientos deportivos y educativos que prometió hace 2 años a los vecinos según este artículo de prensa

Inma albelda

@ojosrasgados80

·

12 ene.

Nos prometisteis equipar la zona q estaba creciendo exponencialmente con zonas deportivas. Colegios. Etc .. tenemos un ambulatorio q no puede soportar la cantidad de vecinos que solo hay en jardines de Hércules. Imagina en Bellavista. Y nos van a quitar un espacio para poner esto

Sara Medina Cano

@saramedinacano

·

11 ene.

Así está nuestro barrio contenedores rotos basura fuera de ellos porque no podemos depositarla dentro ,las personas mayores si la palanca está rota no pueden alzar la tapa, y piensan en un terreno y edificar algo que es impensable con niños , colegios, hospital etc, de vergüenza

Norconn

@Imbrodatrombon

·

11 ene.

Construir un parque de limpieza justo al lado de una zona residencial me parece una auténtica vergüenza más sabiendo de otros sitios cercanos en los que no molestaría a nadie. Espero que se replanteen la idea.

juan manuel claro oliva

@juanmaclaolv

·

12 ene.

Tenemos un tercio del parque cerrado desde hace 20 años y abandonado. Estoy de acuerdo con esta medida pero en otra localización del barrio no al lado de la zona resindencial . Puede haber molestias de ruidos olores y riesgo de accidentes para los niños.

la mujer guiónica ⚡️🌊

@Jacaretinga

·

11 ene.

Nos prometieron hace años instalaciones deportivas, centros de salud o colegios. NO QUEREMOS PARQJE LIPASAM. es una zona residencial!!!! Tengan consideración con el descanso y la salud de miles de vecinos. Busquen otro sitio!

Borja GM

@BMGM319

·

11 ene.

Señor alcalde, agradecemos su visita y atención en mejorar la zona. Le animamos a seguir mostrando interés y potenciarla. Urge poder cruzar las vias por un paso (inferior/superior) de la calle poseidon a la Av del flamenco, asi como mejorar la seguridad vial en la Av de la salud.

Arquitectura Saludable

@javierCendal

·

10 ene.

¿No hay otro suelo en toda Sevilla en zona industrial o alejada del núcleo urbano? Os opusisteis con vehemencia a la colocación del depósito de la grúa y, en su lugar, pretendéis colocar un parque de limpieza junto a zonas residenciales. En las elecciones nos veremos...

Rojo Amapolas

@rojoamapolas

·

11 ene.

En serio va a poner esto en una zona residencial?

Usted está enfermo.

...