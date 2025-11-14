Los vecinos reclaman diálogo para acometer los proyectos del Betis, Cortijo de Cuarto y Distrito Urbano Portuario

Apertura de la jornada de debate sobre los proyectos de la zona sur en la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla

Los vecinos de la zona sur de Sevilla han reclamado la necesidad de diálogo para acometer los proyectos previstos en este enclave de la ciudad, tales como la ampliación del Betis, el desarrollo del Cortijo de Cuarto y el Distrito Urbano Portuario. Lo han hecho en una jornada de debate organizada esta semana, 12 de noviembre, en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla sobre las luces y las sombras de estos tres proyectos.

Organizada por las asociaciones Parque Vivo del Guadaíra y Urban Century, con la colaboración de las asociaciones de vecinos Puerto de Sevilla, Espacio Verde Cortijo del Cuarto, y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, la jornada comenzó con la petición de estas entidades de que se arroje luz sobre la gestión urbanística que se realiza en Sevilla, ya que a juicio de los organizadores se adolece de una planificación urbanística integral. Explicaron que el PGOU vigente es de 2006 y, por tanto, los objetivos de política urbanística y los parámetros que sirvieron para configurar el modelo de ciudad que se planificó para un futuro no más allá de 15 años ya se deberían de haber sometido a una revisión integral. Además, dicho plan, realizado en un momento en el que el calentamiento global no era sino una hipótesis, incluía algunas determinaciones controvertidas, que respondían más a intereses privados de determinadas corporaciones, que a los principios que deben regir el urbanismo.

Por ello se planteó esta jornada de debate como un foro académico, abierto a la ciudadanía, que sirviese de análisis de diversas actuaciones que en el sur de la ciudad de Sevilla se están desarrollando o están programadas, proyectos de una gran magnitud que alterarán previsiblemente la calidad de vida de las personas residentes en los barrios próximos. Algunos de estos proyectos han provocado una gran controversia y oposición vecinal, y es por ello por lo que se consideró por los organizadores de interés promover un debate que aporte luz a los vecinos, pero también a los especialistas, gestores políticos, urbanistas donde se confronten las fortalezas, oportunidades con las debilidades y amenazas vinculadas con estos grandes proyectos

El debate fue moderado por el arquitecto Juan Ruesga. En una intervención de contexto, el profesor de la ETSA Valentín Trillo consideró que para resolver las controversias entre los políticos y la ciudadanía se deben establecer marcos de diálogo, en los que la Universidad y los profesionales deben estar presentes.

Un momento del debate sobre el proyecto del Betis / Asociación Parque Vivo del Guadaira

Nuevo estadio del Betis

Sobre el proyecto del nuevo estadio Benito Villamarín, por los usos terciarios que se pretenden implantar sobre suelo público, el equipo redactor del Estudio de Ordenación declinó la invitación a participar y Rafael Herrera, arquitecto, asumió la defensa de sus fortalezas: destacó la vinculación del estadio con el barrio de Heliópolis y sus habitantes, y como mayor fortaleza del proyecto, los importantes recursos que iba a suponer para el club .

Ildefonso Rodríguez Macías, arquitecto, señaló que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento para intervenir en un edificio aparentemente fuera de ordenación y aumentar su edificabilidad podría haber incurrido en irregularidades. Como puntos débiles del proyecto: la escasa rentabilidad que obtiene la ciudad, con una tasación del valor de la parcela cedida muy por debajo de los precios de mercado, la obtención de una falsa plaza a 5 metros de alturas así como los problemas de seguridad que suponía el prescindir del último espacio libre próximo al estadio, fundamental como área de amortiguación y refugio necesario para la celebración de eventos en el quinto estadio de España.

El Distrito Urbano-Portuario

Sobre el Distrito Urbano-Portuario y sus implicaciones en su entorno, José María de Cárdenas, responsable de la redacción del plan maestro, destacó los grandes retos que ha intentado resolver para abrir este espacio a la ciudad: movilidad, sostenibilidad y relación con su entorno. Se detuvo en algunas de las propuestas singulares: la intervención en los tinglados y las naves, la torre en la parcela de oportunidad próxima al puente de las Delicias, el parque Central y su conexión con el parque del Guadaíra y el más lejano desarrollo del sector terciario del espacio conocido como Muelle de Heliópolis, próximo al puente del Centenario.

Un momento del debate sobre el Distrito Urbano Portuario de Sevilla / Asociación Parque Vivo del Guadaira

Señaló que se ha pretendido dar respuesta a las demandas ciudadanas, con la dotación de zonas de estacionamiento en la Avenida del Conde Guadalhorce, así como de pacificar el tráfico de la avenida de las Razas y mejorar la calidad de su urbanización.

Víctor Fernández, catedrático de la Universidad de Sevilla, consideró que Sevilla no puede perder la oportunidad de recuperar el área portuaria de la avenida de Las Razas, trasera y espacio olvidado en la actualidad, como ha perdido, banalizado u olvidado otros importantes recursos. Manifestó sus dudas sobre el alcance del proyecto promovido por la Autoridad Portuaria, considerando que debe resolver su relación con el resto de la ciudad y recuperar la función de Calle Mayor, huyendo de una excesiva terciarización que lo convierta exclusivamente en un espacio de ocio.

Cortijo de Cuarto

Sobre el desarrollo urbano del Cortijo de Cuarto, Cristina Salazar, arquitecta y responsable de la redacción de los planes parciales del Cortijo, destacó las principales claves del proyecto promovido por la Diputación: insertado en el modelo de ciudad del PGOU y del Plan del Ordenación Subregional, con el objetivo de ofertar vivienda protegida y planteado en clave de respeto a los valores del territorio y de sus recursos patrimoniales. Por ello se excluye de la edificación 89 hectáreas de las 172, se respeta la red de caminos y se articula con el tejido urbanístico de Bellavista.

Un momento del debate sobre el Cortijo de Cuarto / Asociación Parque Vivo del Guadaira

Le dio la replica Ángela Lara, profesora de la Universidad de Sevilla, que hizo un análisis de la situación del mercado de la vivienda en Sevilla, destacando que en este aspecto las previsiones del PGOU no se han cumplido, que el declive demográfico de Sevilla no es porque no se construyan viviendas ya que Sevilla perdió 23.000 habitantes en un periodo (2006-2022) en el que se construyeron 22.000 viviendas. Destacó que el Cortijo del Cuarto no es un solar, no es un espacio vacío o abandonado, es un territorio con numerosas funciones ecosistémicas: refugio de avifauna, tanque de tormentas en caso de avenidas, recarga del acuífero, y elemento para mitigar los efectos del cambio climático. Por ello consideró que alterar este territorio, con el que está fuertemente vinculado los vecinos de Bellavista, no puede justificarse exclusivamente como solución a un problema habitacional.

Las tres asociaciones vecinales

Posteriormente intervinieron las tres asociaciones vecinales.

Parque Vivo del Guadaíra consideró que los nuevos usos que se pretenden implantar anejo al nuevo estadio no suponen una mejora urbana, ya que afecta a la calidad ambiental, dificulta la movilidad en un entorno saturado, compromete la seguridad, altera el paisaje urbano y no responde al interés público.

La asociación de vecinos Puerto de Sevilla destacó que el proyecto del Distrito Urbano Portuario tal como está planteado en la actualidad altera gravemente la calidad de vida de los vecinos.

La asociación Espacio Verde Cortijo del Cuarto puso el foco en los valores de este territorio y en la pretensión que siga siendo en el futuro el pulmón verde de los habitantes de Bellavista, conectado por el anillo verde y azul con el resto de los espacios verdes de Sevilla.

La jornada se celebró en la Escuela Superior de Arquitectura / Asociación Parque Vivo del Guadaira

Tras un animado debate, muy participativo, los organizadores concluyeron con una valoración positiva sobre el evento, por la asistencia de los responsables institucionales (Autoridad Portuaria, Sevilla Activa), de los profesionales implicados en el desarrollo urbanístico de estos proyectos, de profesores e investigadores, facilitando que este foro sirva para establecer un diálogo con los vecinos que permita, desde las diferentes visiones, avanzar en buscar soluciones a los importantes retos a los que la ciudad se enfrenta: movilidad, cambio climático, mercado de la vivienda, sostenibilidad e integración social.