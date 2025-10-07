La Diputación plantea que en 2026 comiencen los movimientos de tierra en el Cortijo de Cuarto

Los 656,41 millones de euros que la Diputación de Sevilla ha presentado como anteproyecto del presupuesto a los grupos políticos y al Consejo Económico y Social de la Provincia se traducen en una hoja de ruta "para conseguir la cohesión territorial, social y tecnológico" en la provincia. Esta inversión supone 45,82 millones más que en 2025 y un crecimiento interanual del 7,5%.

Entre las partidas presupuestarias hay destinados 15 millones para la vivienda pública, donde por primera vez se dota el nuevo barrio en el Cortijo de Cuarto. En concreto, tres millones de euros para que en 2026 comience el movimiento de tierra como paso previo a las obras. El proyecto aún está en la Gerencia de Urbanismo. "Este es el proyecto estrella de la Diputación, el terreno de Cuarto es suelo urbano consolidado. Ya se ha presentado la documentación ante la Gerencia de Urbanismo y hacemos seguimiento de la tramitación".

En este sentido, Fernández de los Ríos, ha advertido al Ayuntamiento de Sevilla "que haría bien en ponerle interés al Barrio Quarto porque es la gran oportunidad para el desarrollo urbanístico de Bellavista". En esta zona está prevista la construcción de 6.000 viviendas, el 50% públicas. "La Diputación, que es la propietaria del terreno, no tiene ningún interés especulativo. Con este terreno teníamos tres opciones: no hacer nada, vender (que no tenemos intención de despatrimonializar) y meternos".

Según el presidente de la Diputación, "la principal interesada en el Barrio de Quarto es la ciudad de Sevilla, porque se va a encontrar una bolsa de viviendas que complemente las viviendas que se están construyendo en otras zonas de Sevilla y que son inaccesibles para muchos sevillanos, que huyen de la capital hasta el área metropolitana e incluso la primera y segunda corona. De este modo se fijaría población en la ciudad", advirtió Fernández de los Ríos.

En cuanto al anteproyecto de presupuesto presentado por la Diputación y que será llevado al pleno extraordinario el próximo 20 de noviembre, son "los más expansivos de la historia de la Diputación, que pretenden estar al lado de los pueblos y que están hechos para los pueblos de la provincia; basados en la experiencia, en la escucha activa y en el conocimiento que esta casa tiene de todos y cada uno de los rincones y comarcas de Sevilla”.

Sefún Fernández de los Ríos, "pretenden generar igualdad de oportunidades, convertir a la Diputación, posiblemente, en la institución más inversora de la provincia de Sevilla, para generar empleo e igualdad social, mejorar las comunicaciones, seguir afrontando el reto demográfico y prestigiar los servicios públicos”, ha aseverado el presidente, desde el convencimiento de que “la Diputación debe consolidarse como un actor importante, una auténtica palanca para que la provincia de Sevilla siga siendo motor económico, social y territorial.” También ha incidido en la rigurosidad con la que han sido elaborados y el carácter “realista” de las cuentas.

Esta política expansiva será posible gracias a la situación saneada de la institución, "que no tiene deudas", y a la aprobación del Plan Económico Financiero 2025-2026, en abril, que ha permitido elevar el techo de gasto. El gasto no financiero es gracias a ello el que más crece, con un 24,53% interanual, lo que posibilita un importante incremento de las inversiones, de 82,65 millones de euros, sin necesidad de acudir a crédito.

En concreto, las inversiones alcanzarán los 163,56 millones, entre las propias de la Diputación y las transferencias a los ayuntamientos.

Programas plurianuales

El presupuesto apuesta además por programas e inversiones de carácter plurianual y por la planificación estratégica, para dar respuesta a los principales desafíos de la provincia en materia de vivienda, turismo, infraestructuras hidráulicas, bomberos o mantenimiento de carreteras, entre otros, a la vez que se contribuye al fortalecimiento del tejido asociativo en los municipios.

Fernández ha subrayado también la confianza en la autonomía y en la capacidad local para transformar el territorio. La mitad de todo el gasto no financiero de estos Presupuestos para 2026 se destina a transferencias corrientes y de capital a los ayuntamientos: un total 301,15 millones de euros. Por otro lado, se presupuestan 4 millones de euros para cofinanciar programas europeos.

Recuperación del plan provincial de Obras y Servicios

Durante la presentación, el presidente ha destacado diversas novedades del Anteproyecto de Presupuestos de la Diputación para 2026. Una de las más relevantes es la recuperación del Plan Provincial de Obras y Servicios, que se perdió tras la crisis económica de 2008, y que tendrá una dotación total de 20 millones de euros.

De este modo, los ayuntamientos contarán desde el inicio del ejercicio con otra línea de inversión cerrada, que se suma al esfuerzo de carácter extraordinario que se viene haciendo con los planes ‘Más Sevilla’, ‘Sevilla 107’ y el ‘Programa Sevilla 2030’, que suman 340 millones de euros.

Asimismo, el Plan de Cohesión Social, uno de los pilares del presupuesto provincial, se refuerza y pasa de 124 a 136 millones de euros en 2026, con el objetivo de alcanzar niveles homogéneos de prestaciones sociales en todos los municipios, codo con codo con los ayuntamientos. Fernández también ha anunciado un Plan de Empleo dotado con 10 millones de euros para atender a los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Por primer vez, el anteproyecto incluye la continuidad del Programa de Vivienda, con 15 millones de euros, que se suman a los 30 del presupuesto en curso. También hay una partida de 3 millones para trabajos previos a la urbanización del Barrio de Quarto.

El presupuesto contempla una nueva edición del Plan Más Sevilla Turístico, con una inversión de 10 millones de euros, tras la buena acogida que tuvo la primera edición.

Destaca, además, la apuesta por las infraestructuras hidráulicas, con 16 millones de euros (un 80,5% más que en 2025), bajo el principio de “actuar cuando no hay sequía y planificar para cuando vuelva”, como ha subrayado el presidente. Entre lo más destacado, están los 6 millones de euros para mejorar las infraestructuras de los municipios de la Sierra Sur.

También se destinan 19 millones de euros para inversiones en carreteras, con un plan que se presentará próximamente.

Casi 40 millones de euros para el Consorcio de Bomberos

La aportación directa de la Diputación al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla aumenta un 27%, alcanzando 38,45 millones de euros tras un incremento de 8,18 millones con respecto a 2025. A esta cifra se suman 4,5 millones para la adquisición de nuevos vehículos y la construcción de parques de bomberos como los de Carmona y Morón, cuyas obras comenzarán antes de final de años, además se comenzarán a licitar las obras de nuevos parques en Estepa y Utrera y se renovará totalmente la central en Sanlúcar la Mayor.

Entre las novedades figura asimismo el incremento de los fondos para apoyar las actividades de carácter social y cultural que llevan a cabo organizaciones sin ánimo de lucro, que contarán con 6 millones de euros, el doble que en 2025.

Por último, se refuerza la conservación y mejora del patrimonio propio de la Diputación de Sevilla, con una inversión de 5,06 millones para mejorar las dos residencias de estudiantes, la Casa de la Provincia o el salón de actos de los Centros Sociales de Miraflores, entre otros equipamientos utilizados por cientos de vecinos y colectivos de la provincia y por los propios ayuntamientos sevillanos como el centro de Blanco White, las residencias de la Milagrosa y San Ramón o las propias Becas RESET.