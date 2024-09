Los vecinos de La Revuelta piden al Ayuntamiento una web que muestre todas las licencias de veladores en vigor en Sevilla

La Asociación Vecinal del Casco Norte ‘La Revuelta’ ha registrado una batería de alegaciones al nuevo proyecto de ordenanza de veladores propuesto por el equipo de gobierno municipal de José Luis Sanz. La entidad denuncia “la falta de interés que hay en el Ayuntamiento para atajar los evidentes incumplimientos de la ordenanza vigente y de aspectos relacionados con la accesibilidad peatonal o la contaminación acústica”.

Para mejorar la transparencia y garantizar la participación ciudadana durante todo el proceso, la entidad vecinal propone en sus alegaciones que las nuevas licencias tengan que ser comunicadas de manera expresa al vecindario y establecimientos ya existentes e incidir en la exposición de la licencia en la fachada de los establecimientos.

También plantea la creación de un sitio web, de acceso libre, donde se puedan consultar todas las licencias de veladores en vigor, recogiendo también el historial de sanciones y las órdenes de suspensión de la actividad.

La entidad vecinal ha propuesto numerosas mejoras a la nueva ordenanza de veladores y critica, entre otros aspectos, la ampliación de horarios, la falta de información y participación, los muchos incumplimientos de los bares y la incapacidad municipal de atajarlos

Creación de empleo y eliminar declaración responsable

La entidad vecinal considera que “la cesión de espacio público para beneficio privado debe ir acompañada de creación de empleo”, por lo que propone “acabar con las terrazas autoservicio” y que toda licencia de veladores lleve ligada una mínima creación de empleo.

De cara a garantizar el cumplimiento de la normativa, ‘La Revuelta’ propone endurecer las sanciones para las reincidencias y eliminar el procedimiento de la declaración responsable, garantizando una inspección municipal previa a la concesión de las licencias.

En relación con la posibilidad de calificar ciertos espacios como físicamente saturados, desde ‘La Revuelta’ consideran que “es una herramienta vital para conciliar y materializar los derechos del vecindario pero que debe concretarse para evitar inseguridad jurídica”. En ese sentido, propone establecer un porcentaje máximo de superficie ocupable por veladores de manera general para cada tipo de espacio (aceras, calles peatonales, plazas, bandas de aparcamientos...).

Mejorar la limpieza de las terrazas y proteger el arbolado

Entre otras propuestas registradas por ‘La Revuelta’ están la de mejorar la limpieza de las terrazas durante la jornada y no únicamente al final del día, señalizar en el pavimiento la zona concedida en cada licencia, prohibir el almacenamiento de mobiliario –como las sombrillas– en la vía pública cuando ya no está en uso, garantizar la accesibilidad universal teniendo especialmente en cuenta a las personas con discapacidad visual, garantizar la protección del arbolado prohibiendo el vertido de sustancias en los alcorques o la colocación de elementos en los árboles, prohibir las estufas de gas o calentadores cuyo suministro eléctrico no esté garantizado que proviene de fuentes renovables, y que no se amplíe el horario de apertura tal y como pretende el gobierno municipal.

Por último, ‘La Revuelta’ le afea al Ayuntamiento que siga sacando a exposición pública proyectos de normas en período vacacional “aprovechando la ‘agosticidad’ que no casa con la sociedad actual ni con los discursos de promover la participación ciudadana” e insta también al gobierno municipal a que elimine el lenguaje sexista del texto.