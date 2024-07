La nueva ordenanza de veladores solivianta a los vecinos de Sevilla

Un consenso mal entendido. Los vecinos de numerosas zonas de la ciudad se encuentran en pie de guerra con el Ayuntamiento por el contenido de la futura ordenanza reguladora de veladores, actualmente en periodo de alegaciones tras ser aprobada por la junta de gobierno el pasado 28 de junio. Son muchas las desavenencias entre el equipo liderado por José Luis Sanz y los residente, no sólo del centro de la ciudad, que denuncian que el contenido se ha elaborado para beneficiar en exclusiva a los hosteleros, no habiéndose atendido prácticamente ninguna de sus sugerencias durante las reuniones mantenidas con el equipo de la Gerencia. Anuncian una batería de alegaciones, aunque la esperanza de que se atiendan son escasas, tal y como ha sucedido hasta ahora. El Ayuntamiento llevará el texto a Pleno el próximo mes de septiembre.

“Dentro del objetivo fundamental de adaptación normativa y de garantizar la eficiencia y racionalización de los recursos públicos, la propuesta de modificación se realiza teniendo siempre presente el objetivo de garantizar el equilibrio entre las demandas del sector hostelero y el derecho de los vecinos y ciudadanos al descanso y a disfrutar de los espacios públicos reforzando el régimen disciplinario así como las cuestiones en materia de accesibilidad universal en el espacio público”. Esta declaración de intenciones recogida en el texto aprobado hace unas semanas por la junta de gobierno habría quedado totalmente hueca, inclinándose la balanza de manera clara hacia la hostelería en perjuicio para los vecinos. Entre las principales denuncias de los residentes se encuentran la ampliación de los horarios de cierre, también en las zonas saturadas, la laxitud del régimen sancionador, la consolidación de las llamadas terrazas Covid o la posibilidad de beber en la calle en los establecimientos considerados emblemáticos.

Sillas y mesas en Santa María la Blanca. / José Ángel García

A principios de semana, el Ayuntamiento informaba que llevará al pleno de septiembre la nueva ordenanza de veladores. El gobierno de José Luis Sanz enfatizaba que la norma eliminará licencias con dos multas e incrementará las sanciones; y que, además, protege los entornos BIC de las sillas y las mesas. Otra de las novedades es que será obligación del titular de la actividad la limpieza de la terraza de veladores, “de forma que los vecinos vean así satisfecha una de sus principales preocupaciones por la suciedad que se genera. Además se requerirá autorización de la comunidad de propietarios para instalar veladores en edificios colindantes”, explicaba el Consistorio.

Pero estas pretendidas mejoras no han satisfecho las pretensiones de los vecinos. Más de una decena de asociaciones vecinales, fundamentalmente del centro histórico, prepara un importante paquete de enmiendas al nuevo texto. Entre ellas se encuentran, Arenal Torre del Oro, Alfalfa Degradada, Sevilla se muere, Ancha la Feria, Pumarejo San Gil, El Salvador y su entorno, Casa de la Moneda, Barrio de Santa Cruz, Estación de Córdoba, Casco Histórico San Lorenzo y Plaza del Museo-entorno. Además, hay otras del resto de la ciudad que harán lo propio de manea individualizada. Una de las cosas que más ha enfadado a los vecinos es el anuncio municipal de que la ordenanza se ha realizado con consenso. Así lo indicaba el Ayuntamiento en la nota de prensa: “Esta ordenanza, realizada tras meses de diálogo viene a dar soluciones a algo que no funcionaba y que atiende a hosteleros y vecinos para que la nueva norma cuente con el mayor consenso posible y se ajuste a las necesidades reales de los principales afectados el Ayuntamiento ha modificando la Ordenanza de Veladores tras escuchar a vecinos y hosteleros”.

Veladores ocupando buena parte de una acera. / José Ángel García

El presidente de la Asociación Sevilla se Muere, David López, se ha mostrado muy crítico en declaraciones a este periódico con la postura de Sanz: “Consenso con los vecinos ha habido cero. Ninguno. Consenso no es que nos reunamos, es tratar de llegar a un acuerdo, pero no ha habido nada. De las sugerencias que hicimos al principio apenas no han tenido en cuenta ni el 5%, y todas son cuestiones menores. El Ayuntamiento ha tirado para adelante desde el principio sólo atendiendo al dictado de la Asociación de Hosteleros”.

Los horarios de cierre

Uno de los principales desencuentros es el horario de cierre propuesto en la nueva ordenanza. Los vecinos lo consideran una línea roja. La normativa contempla que el horario de cierre de las terrazas de veladores se deberá producir una hora antes del horario de cierre fijado en la licencia de apertura o en la Declaración Responsable de actividad del establecimiento, pero en ningún caso podrá superar la 01:00. En Navidades (período comprendido entre el 23 de diciembre y el 6 de enero), Semana Santa (Viernes de Dolores a Sábado Santo) y Feria de Abril (Día del Alumbrado a Sábado), viernes, vísperas de festivos y festivos, los horarios de cierre de las terrazas veladores se retrasan una hora, hasta las 02:00.

El horario también se amplía en las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS). El documento señala que el horario de cierre pasa de las 23:00 a las 00:00 en estos espacios: Betis, Virgen de la Cinta, plaza de la Gavidia, Alfalfa, Reina Mercedes, Enramadilla, Juan Sebastián Elcano, Plaza de Armas, Arenal, Triana Norte, Jiménez Becerril y Blanco White. “Aumentan una hora en las ZAS sin realizar un nuevo estudio acústico. El actual está desfasado”, señala David López.

El Ayuntamiento defiende que el régimen sancionador se ha endurecido, tanto en supuestos como en cuantía: se podrá revocar la licencia con dos multas. Desde Sevilla se Muere, asociación que se define como una iniciativa ciudadana sevillana de carácter apolítico que lucha por una ciudad habitable, están en total desacuerdo: “El régimen sancionador es muy endeble. No hay proporcionalidad ni efecto disuasorio. Ponen como ejemplo una casuística que no va a suceder. No hay inspectores que nos ofrezcan una garantía en este sentido”.

Las terrazas Covid

Un grupo de jóvenes sentados en una terraza. / José Ángel García

Las asociaciones Arenal Torre del Oro, La Espadaña de Montesión, Sevilla Se Muere, Ancha La Feria, Pumarejo San Luis, El Salvador y su entorno, Casa de la Moneda y su Entorno, Barrio de Santa Cruz, Estación de Córdoba, Plaza Del Museo-Entorno y Casco Histórico San Lorenzo presentaron hace unas semanas una queja al Defensor del Pueblo Andaluz por la “consolidación” de las llamadas terrazas Covid y la “inactividad” del Ayuntamiento. Mientras en otras ciudades hace tiempo que se revocó la excepcionalidad que permitió a los hosteleros la ampliación de las formas y condiciones de ocupación de las terrazas de veladores, en Sevilla se han aprobado distintas prórrogas que mantienen indignados a los vecinos y que, denuncian, han servido para ampliar el número de veladores o los horarios, algo que no formaba parte de la filosofía del acuerdo del año 2020. La nueva ordenanza las confirma. “Son nulas de pleno derecho. Quedaron muertas cuando cesó el decreto de la pandemia. Se han prorrogado de manera alegal. También se contemplan las terrazas cruzando calles y plazas. Se le sigue hurtando espacio al vecino y al peatón”, lamenta David López.

Beber en la calle

Otro de los aspectos que más controversia ha levantado es lo que el equipo de Sanz bautizó en la campaña electoral como “los tanques a la calle”, es decir, permitir beber de pie fuera de una serie de establecimientos considerados singulares o emblemáticos. La ordenanza reduce esta posibilidad a El Patio San Eloy, Casa Manolo, Bar Europa, Casa Vizcaíno, Casa Morales, Taberna Entrecárceles y el Restaurante El Cairo si cumplen con los requisitos. El horario permitido será de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00. Sólo se permitirá el consumo de bebida, de pie y en una zona delimitada al frente de fachada del establecimiento, no autorizándose la ocupación de fachadas de locales colindantes inmediatos. Siempre se debe garantizar una senda peatonal accesible con un mínimo de 180 centímetros, así como cumplir con el resto de condiciones de ocupación. Igualmente, para su delimitación se establecerá un aforo máximo de público que pueda consumir de pie.

“Esta expresión de ‘los tanques a la calle’ no le hace tanta gracia a las personas que viven en las inmediaciones de los bares. Va contra los derechos fundamentales y una norma autonómica, de rango superior, por tanto, que impide beber de pie hasta fuera del veladores. Es algo completamente ilegal. Beber en la calle no está cubierto por ninguna ley. El marchamo de emblemático tampoco se sostiene”, señala el presidente de Sevilla se Muere.

Una terraza de veladores en la Avenida de la Constitución. / José Ángel García

Una de las cuestiones que reclaman desde esta asociación es una proporcionalidad entre el número de veladores y la superficie del establecimiento. “Aquí encontramos verdaderos disparates. Como una cafetería con 16 metros cuadrados y 12 veladores en la Plaza del Salvador”. El presidente de Sevilla se Muere, por último, advierte que la nueva ordenanza empeora la situación de la actualmente vigente: “La de 2013 ya era mala, además no se ha cumplido nunca, pero lo que se plantea es mucho más lesivo”.

Reunión de los hosteleros

Por su parte, la Asociación de Hosteleros ha celebrado recientemente una reunión con sus asociados para informar de los pormenores de la nueva ordenanza. En una nota, expusieron que sabemos que es primordial, no solo explicar aquellas modificaciones de relevancia de la nueva norma, sino también, escuchar las opiniones y propuestas del conjunto del sector. “Nos encontramos ante unos de los cambios de mayor calado y trascendencia para el sector, por ello es fundamental la unión de todos los empresarios de la hostelería quiénes, a su vez, representan miles de puestos de trabajo en la ciudad de Sevilla”.

Los hosteleros abogan por continuar con la “labor negociadora” con la administración pública en busca de acuerdos, “sobre todo en aquellos aspectos recogidos en el borrador de la nueva ordenanza que crean situaciones de disconformidad entre los profesionales del sector hostelero”.

Por último, aseguran que seguirán trabajando de manera incansable en la búsqueda de acuerdos, “teniendo siempre presente que la cordialidad negociadora no conlleva, en ningún momento, una actitud de conformismo o inacción”.