Los vecinos de San Jerónimo y El Cerro del Águila se manifiestan el domingo 19 de enero en el centro de Sevilla contra los albergues

La indignación de los vecinos de San Jerónimo y El Cerro del Águila por el anuncio de la construcción de albergues, llamados centros de resilencia, en sus barrios sigue. Las plataformas de San Jerónimo y Voces del Cerro han convocado para el domingo 19 de enero una marcha que partirá desde el Palacio de San Telmo a las 12:00 y terminará en la Plaza Nueva contra la construcción anunciada de dos albergues para personas convalencientes y mujeres víctimas de violencia de género "en situación de calle". Unos centros de resiliencia, como han sido denominados por el Ayuntamiento, que aseguró que serían destinados a personas "en proceso de inclusión social avanzado". Ambos edificios tendrán entre 20 y 25 plazas, contarán con un régimen cerrado y quienes acudan a ellos vendrán derivados de los servicios comunitarios, según explicó José Luis García, delegado de Derechos Sociales, Barrios Empleo, Igualdad y Distrito Este. Desde que el proyecto se anunció a finales del pasado mes de septiembre, los vecinos han mostrado su descontento en varias manifestaciones.

Tras varias manifestaciones tanto en El Cerro del Águila como San Jerónimo, los vecinos siguen sin conocer el proyecto. "Ni nos han convocado ni han respondido a nuestras prefuntas en la Junta Municipal del Distrito", comenta Rafael Crespo, portavoz de la Plataforma de San Jerónimo. Tanto ellos como Voces del Cerro señalana que se les ha impuesto "sin diálogo, sin consulta y sin dar explicaciones de ningún tipo" estos albergues. "Hemos pedido documentación sobre el proyecto y no hemos obtenido respuesta. Incluso aprobamos en el pleno la interlocución con los vecinos pero en ningun momento nos ha llegado explicación", asegura José Ramón Vargas, de Voces del Cerro. Precisamente, en este barrio han aparecido pancartas y pegatinas en el barrio convocando a la manifestación y exponiendo la negativa a la construcción de ambos edificios.

Una de las pancartas colocadas en El Cerro del Águila / M. G.

Desde San Jerónimo recuerdan que en esta zona hay numerosos problemas que no se resuelven desde el consistorio. "En La Bachillera viven bajo los cables de alta tensión pero no se soterran ni se eliminan; en San Jerónimo padecemos la pestilencia de la depuradora que no se cierra pese a las promesas; se ha eliminado el ramal del metro que daría servicio al barrio y han quitado pediatras y otros especialistas; en la zona de Su Eminencia no se ha eliminado la prostitución ilegal; En Cerro-Amate no se han construido el parking en la Avda. de la Revoltosa; ni el Centro Cívico en el barrio de Contadores; ni la línea transversal de Tussam que lo una El Cerro con el hospital Virgen del Rocío; y podríamos seguir y seguir, porque la lista es interminable y cada día más larga", lamentan.

Los vecinos reconocen que este tipo de instalaciones son necesarias para la población sin hogar, pero aseguran "que responden a un modelo de segregación más que de integración" y que, además, se instalan en "barrios obreros de bajas rentas, con alto nivel de desempleo, con población envejecida que está siendo marginalizada, con servicios menguantes y con malas conexiones, mientras se ignoran y desatienden problemas estructurales".

De este modo proponen que los albergues se instalen "en barrios como mejores condiciones socioeconómicas y estructurales, que se fomente la inserción social en viviendas repartidas por toda la ciudad, y que, se atiendan las peticiones históricas de las personas sin hogar como menos burocracia para acceder a los recursos municipales, mayor seguridad y que se instalen baños y fuentes públicos".