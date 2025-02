Los vecinos de San Jerónimo dicen sentirse "traicionados y manipulados" por Vox

Los vecinos de San Jerónimo expresaron este miércoles su "máxima indignación y repulsa" ante la actitud del grupo municipal de Vox en Sevilla. "Su comunicado tras la reunión mantenida con nosotros no es más que un intento de manipulación política para justificar su falta de compromiso con nuestro barrio", asegura la plataforma vecinal No al albergue en un comunicado.

"Desde el primer momento, teníamos serias dudas sobre la conveniencia de reunirnos con Vox, por el temor de que instrumentalizaran nuestro movimiento vecinal en su propio beneficio. Sin embargo, ante su insistencia y su aparente disposición a escucharnos, aceptamos la reunión con la esperanza de que al menos mostraran un mínimo de respeto por nuestras preocupaciones. Nada más lejos de la realidad", arranca el comunicado de los vecinos.

La reunión, que inicialmente iba a celebrarse en el descampado donde se pretende construir el albergue, fue cambiada a última hora al Ayuntamiento de Sevilla, con lo que se redujo drásticamente la participación vecinal con la excusa de “motivos de seguridad”.

Al llegar al Ayuntamiento a la hora acordada, "nos encontramos con una nueva burla: Cristina Peláez Izquierdo y Fernando Rodríguez Galisteo, dos de los concejales que se habían comprometido a asistir, no se presentaron". Los vecinos recuerdan que Peláez les prometió el 13 de febrero "en persona en la puerta del Ayuntamiento" que acudiría a escucharles y darles respuestas claras. "Nos dejó plantados sin previo aviso y sin ninguna disculpa. En su lugar, nos recibieron Gonzalo García Polavieja y Manuel Otero Pascual, quienes nos hicieron pasar a las dependencias de Vox en el Ayuntamiento".

"Como si esto no fuera suficiente falta de respeto, nada más comenzar la reunión, el director de comunicación de VOX comenzó a tomar fotografías sin nuestro consentimiento. Los vecinos nos negamos rotundamente y manifestamos que, si eso continuaba, nos levantaríamos y nos iríamos. Finalmente, nos aseguraron que solo se fotografiaría a sus representantes, lo cual resultó ser otra mentira", prosiguen los vecinos.

El "único argumento de Vox" fue el pacto que han firmado con el PP, "vendiéndonos como una victoria haber conseguido limitar el albergue a 25 plazas para personas mayores convalecientes y mujeres víctimas de violencia dentro de los citados albergues". "Pero la realidad es que VOX ha sido cómplice directo de la imposición del albergue en nuestro barrio", lamenta la plataforma.

"Cuando los vecinos expusimos nuestras razones claras y fundamentadas para oponernos al albergue —basadas en normativa, la cercanía a parques infantiles, la falta de infraestructuras básicas en el barrio, la desatención histórica de nuestras necesidades, los problemas de seguridad y convivencia, y la falta de transparencia en el proceso— no recibimos ninguna respuesta real, solo evasivas y desprecio", añaden.

Para los residentes en San Jerónimo, lo más grave fue "su negativa rotunda a apoyar la moción que se presentará en el pleno del Ayuntamiento para paralizar el proyecto del albergue". "Se limitaron a descalificarla como una estrategia electoralista del PSOE, dejando claro que no piensan apoyar ninguna propuesta si viene de otro partido, aunque eso signifique traicionar a los vecinos".

Después de casi dos horas de reunión en las que Vox "ignoró todas las reivindicaciones" de los vecinos y les "dejó claro que no piensan hacer nada", los residentes en San Jerónimo decidieron dar por terminada la reunión.

"Lejos de estar de nuestro lado, Vox ha demostrado que sólo nos ha utilizado para lavarse la cara y vender una falsa imagen de partido dialogante y negociador. Han jugado con la buena fe de los vecinos, nos han mentido, han despreciado nuestra lucha y, lo más grave, han dejado claro que su único interés es bloquear cualquier propuesta que no venga de su partido, aunque eso signifique condenar a nuestros barrios a una decisión injusta e impuesta", continúa el duro comunicado vecinal.

"En la reunión insinúan que nuestras protestan están influenciadas por los partidos partidos políticos. Dejamos claro que nuestra única preocupación es el bienestar del barrio y que no actuamos en nombre de ninguna formación política", insisten.

La plataforma asegura que Vox en varias ocasiones le ha trasladado que está en contra del albergue y que apoya su causa, "su promesa es desbancar este proyecto mediante acuerdos con el PP, pero sin dar detalles y sin hacer publicidad de los avances". "En otras palabras, nos pide que confiemos en un pacto fantasma que nadie puede ver. Según ellos, la moción del PSOE no tiene relevancia, pero su pacto con el PP sí es una estrategia de salida y fiable ¿Quién se lo cree?"

La entidad critica que la actitud que los representantes de la formación ultraderechista "ha sido de total desprecio hacia los vecinos". "Nos han hecho perder el tiempo, han intentado manipularnos y, para colmo, nos han acusado de estar influenciados políticamente, cuando nuestro único interés es el bienestar del barrio y el futuro de nuestras familias. Vox no ha estado nunca de nuestro lado, ni lo estará. Son cómplices directos de la construcción del albergue en San Jerónimo y han demostrado que su compromiso con los barrios es puro teatro".

El comunicado concluye diciendo que los vecinos no aceptan la manipulación, el desinterés ni la falta de respeto hacia su lucha. "No queremos que vuelvan a utilizar nuestras reivindicaciones para su juego político. Seguiremos luchando, con más fuerza que nunca. No nos rendiremos hasta ser escuchados", afirman.