Los vecinos de las Tres Mil creen que la violencia es fruto de veinte años de malas decisiones políticas

Los vecinos de las Tres Mil Viviendas aseguraron este viernes que la violencia que impera en el barrio es fruto de al menos veinte años de malas decisiones políticas. Los residentes denunciaron el fracaso del plan integral diseñado hace dos décadas para regenerar el barrio, así como el de las diferentes iniciativas sociales puestas en marcha en todo este tiempo, y afirmaron que se sienten como el "cuarto trastero de Sevilla", donde se "esconde la pobreza y la exclusión".

En un comunicado, la plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que engloba a numerosos colectivos y entidades del Polígono Sur, y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, pidieron a los responsables políticos que "dejen de tirarse los trastos a la cabeza y demuestren que están en la política porque de verdad les duele el pueblo". Los vecinos explican que han tardado varios días en pronunciarse porque han querido guardar "un prudente silencio para no participar del circo mediático, que sólo busca el morbo, ni de la algarabía política, que sólo buscar descargar la responsabilidad en el adversario en lugar de unirse a él para pedir disculpas y decidirse a ejecutar las medidas necesarias incluidas en el plan integral".

Los residentes en el Polígono Sur recuerdan que hace veinte años se puso en marcha un plan integral con "una estructura de compromiso y trabajo que todos los partidos políticos y todas las administraciones se comprometieron a seguir y respetar, lo que suponía trabajar el consenso y sacar el Polígono Sur de la confrontación política y administrativa". El plan tenía sus comisiones de seguimiento con la participación de los vecinos. Sin embargo, sólo hubo reuniones en los primeros años, hasta que el primer comisionado, Jesús Maeztu, actual Defensor del Pueblo andaluz, "se vio cogido entre las exigencias de los vecinos y la falta de respuesta de la administración, y las suprimió".

"El resultado es que nos traen pobreza y exclusión, y nos quitan los recursos necesarios". La plataforma enumera una serie de decisiones erróneas que han contribuido a fomentar el abandono del Polígono Sur. Para empezar, la eliminación de los poblados chabolistas de Sevilla se hizo alojando a las familias en las Tres Mil Viviendas. "Las familias de los Bermejales, pagadas por el Ayuntamiento y alojadas en Los Verdes (los caracoleños) son un ejemplo, pero no el único", apunta el comunicado.

"Nos han llenado la plaza frente al centro de salud, la parroquia de San Pío X y el colegio Nuestra Señora de la Paz de personas sin techo, que duermen y malviven en la calle frente al centro que supuestamente tiene que atenderlos, pues es subvencionado para ello. Y no cesan los intentos de crear nuevos centros con el mismo fin en Hytasa y en la calle Portobelo", en referencia a uno de los nuevos albergues que quiere hacer el Ayuntamiento de Sevilla en el Cerro.

Añaden los vecinos que el polideportivo La Paz, "que debía haber sido un equipamiento para toda la ciudad, como el de San Pablo, se ha quedado como un gran espacio para guardar los camiones de Lipasam". Se ha eliminado la oficina de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que había frente al centro cívico El Esqueleto, se han llevado la oficina de Correos que estaba en Martínez Montañés, primero, y en Alcampo, después.

Otra cuestión es la de la comisaría de la Policía Nacional, que se abrió finalmente fuera del Polígono Sur a pesar de años de promesas contrarias. La decisión la tomaron "los mismos que ahora piden policía", en clara referencia a la decisión de sacar del barrio la sede policial del distrito, que fue tomada por el Gobierno de Mariano Rajoy (con el ex alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior), mientras que ahora, un alcalde del PP como es José Luis Sanz vincula el tiroteo del pasado sábado con la falta de policías nacionales en la ciudad.

La plataforma critica las palabras del regidor acerca de los servicios municipales en las "zonas conflictivas", si bien ya aclaró ayer que se seguirán prestando en todo el barrio. "Se nos ha excluido de la red de Metro de Sevilla", añaden los vecinos. "Se permite la compraventa ilegal de viviendas y el uso de las mismas para el cultivo de marihuana. Se consiente que familias honradas con contrato y pagando sus facturas sufran interminables corte de luz todos los días durante años", denuncia.

No se han ejecutado las obras previstas en los planes generales de ordenación urbana desde 1987 "para eliminar los muros que nos aíslan". "La ciudad se ha llenado de equipamientos administrativos que llevan vida y comercio a los barrios. Ni uno solo ha venido al Polígono Sur". Después de veinte años de plan integral, "no hay resultados" y las actuaciones no se han evaluado. "Seguimos con los mismos problemas de desempleo, precariedad, vivienda, fracaso y abandono escolar, inseguridad e impunidad, deterioro urbano, salud...". Todo esto, aseguran, se debe a "decisiones políticas tomadas en contra de lo que se acordó".

La plataforma recuerda unas palabras del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, cuando se presentó el plan integral: "Todos nosotros nos hemos conjurado lealmente contra la marginación y la injusticia. Este plan del Polígono Sur es un plan integral contra el fracaso, una estrategia de acción contra el olvido. Si no perdemos de vista este propósito, si lo recordamos bien en todo momento, estoy seguro de que venceremos". "Es evidente que no ha sido así", concluyen los vecinos.