El quiosco de prensa de la Campana no se movia en los años ochenta sin que Guerra diera el visto bueno. Así explicaba Curro el grado de poder que tenía el entonces vicepresidente del Gobierno hasta en el ámbito local En la noche del miércoles no se habla de poder en el Alcázar, sino de valores, amor, ternura, familia, poesía... Alfonso Guerra recoge el Premio Manuel Clavero el día que reabren las aulas en Andalucía, con un segundo de Bachillerato donde se incluye un título específico en el temario de Historia de España: 'La etapa socialista: modernización e integración europea (1982-1996)'. El veterano socialista dedica palabras de amor a Sevilla cuando las campanas de la Giralda anuncian las diez de la noche. Se emociona al hablar de sus dos nietos, refiere sus 85 años y la capacidad de vivir grandes momentos, experimentar la felicidad, disfrutar de una existencia marcada por el gozo. Guerra hablar de Fernando Abril Martorell (1936-1998): "Mi amigo y rival político". Antonio Sanz (PP), consejero de Presidencia, alaba al ex vicepresidente. Felipe González revela el amor que Guerra siente por los niños, la forma de ser menos conocida de quien fue su número dos. En definitiva, el ex presidente ensalza (sin nombrarlo) el valor de la ternura, tan estudiado por el psiquiatra Jaime Rodríguez Sacristán. En el Patio de la Montería del Alcázar se vive una velada contra la polarización, la España de muros y bloques, el ambiente crispado, las sesiones de control al Gobierno donde se arrean sin estilo y se mientan a las familias. Con un llenazo de bulla, aglomeración ordenada, expectación. Todas las características de una convocatoria de éxito. Ni siquiera es la noche para que Felipe y Guerra arremetan contra Sánchez, como en el acto de hace dos años en el Ateneo de Madrid, cuando comenzó abiertamente la carga de dos históricos contra las políticas del sanchismo. En Sevilla, en el Alcázar, la cosa no va más allá de una alusión de Felipe a la falta de presupuesto y de otra de Guerra a la Ley de Amnistía. Cuanto denuncian lo hacen sin emplear la bayoneta de otras recientes ocasiones. No se callan, pero parece que quieren cuidar la noche, no despojarla de la belleza que estaba llamada a tener y tuvo en todos los sentidos. Guerra habla de amor, de su amor a Sevilla, Andalucía y España. Y hay un profundo silencio como en el retorno de una cofradía de ruan. En el patio se congrega una representación de la España que escucha y atiende, lejos del ruido, la confrontación y el garrotazo goyesco. Es la prueba de que la inmensa mayoría está dispuesta a vivir en paz. Hay esperanza, España no es cuanto se ve en el Congreso de los Diputados o en ciertas tertulias.

Guerra refiere varias veces a Felipe como "el conductor" de todos los procesos importantes. Denuncia el narcisismo de los tiempos actuales con una brizna de su original sentido del humor. La gente fríe un huevo y lo cuenta en Instagram. Hay una pasión fatua por los autorretratos. Hay sevillanos que eran veinteañeros cuando el célebre tándem gobernaba España. En la cena hay hijos de esos ciudadanos. Los nietos de la España felipista. Ocurre como los conciertos donde padres e hijos acuden juntos a oír las mismas canciones. Debe ser una prueba incontestable del éxito de una convocatoria. El empresario Luis Bolaños está con su hijo. Oyen juntos las historias sobre Suresnes, Manuel Fraga, Calvo Sotelo, el ingreso en Europa, Isaac Rabin, etcétera. La noche es de altura. Una prueba es que Paco Correal luce corbata. Un cochero que espera turistas asiste al trasiego de trajeados por el Patio de Banderas: "Hoy es lo del Guerra". Hay un PSOE vintage desplegado en un Alcázar sin pavos reales, pero donde se despliega el plumerío del pos-poder. Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, Susana Díaz, Rodríguez Ibarra... El Alcázar no se rinde. Javier Fernández y Antonio Muñoz son el PSOE con responsabilidades actuales, orgánico, vigente. Antonio Sanz, el valor institucional, amable y cortés con los dos socialistas históricos, justo y generoso en el reconocimiento a sus trayectorias. Alguien pregunta por el resultado de las elecciones en los Estudiantes, la cofradía de la Universidad. Clavero fue rector de la institución y hermano de la corporación. Sevilla no se para. La ciudad culta y responsable, como la define Guerra, siempre emerge en todas sus versiones, porque todas son posibles, válidas y no se excluyen. Guerra habla de jazmines, los Machado, los nietos, cita poetas, describe las sensaciones del invierno de su vida, se muestra orgulloso por el apoyo de la Real Academia de Buenas Letras. ¿Política? ¿Sánchez? Guerra es el político que demuestra la importancia de tener vida más allá de la política. Pero eso no se cuenta en las redes sociales, eso emerge, se ve, sale a flote como todo lo auténtico. No se trata de un selfie, ni de freír un huevo. Los cocheros se marchan. Los cascos de los caballos marcan el paso del tiempo como improvisado segundero del reloj de la Giralda. Guerra se marcha feliz. En la casa de hermandad de la cofradía de la Universidad comienza el recuento de los votos. Los últimos clientes apuran el tiempo de servicio en los bares. Lo del Guerra ha sido de campanazo. La ciudad se acuesta en su alcoba de adoquines. Los retablos iluminados recogen las últimas oraciones. El Alcázar que recibió a Carlos V, Franco o Isabel II vivió otra noche de tronío. Sin pavos reales, pero con dos de aquí. Muy de aquí: Felipe y Guerra.