Dice Pepe Begines, vocalista de No me pises que llevo chanclas, que la música de esta banda palaciega ha formado parte siempre del lado feliz de la vida de mucha gente y por ello quieren también contribuir a la lucha contra la pandemia de coronavirus. La iniciativa solidaria de este grupo musical, que cuenta con el apoyo promocional de la SGAE, se denomina De balcón a balcón y es una versión de uno de sus éxitos musicales, Bolillón. Todos los beneficios obtenidos con este nuevo tema creado en época de confinamiento serán cedidos a la Cruz Roja Española.

"La complicidad que vemos cada tarde en todos los balcones, ventanas o terrazas de nuestro país y que nos va haciendo fuertes para soportar estos días y estar más cerca unos de otros y ese calor humano que desprende un momento tan especial, que sirve para agradecer a nuestros héroes, ha dado pie a este tema, que pretende colaborar así con la admirable labor que están haciendo", comenta Begines en las redes sociales.

Para escuchar el clip musical y colaborar en esta iniciativa solidaria hay que abrir el enlace directo en Youtube o bien entrar en él a través de sus perfiles en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o Spotify.

El compromiso de esta banda creadora del agropop, un estilo propio que nació en los 80 con letras desenfadadas y raíces del pop, rock, reggae o flamenco, no es nuevo. En numerosas ocasiones a lo largo de sus treinta años de trayectoria han colaborado por propia iniciativa con asociaciones de todo tipo. No me pises que llevo chanclas cuenta con tres discos de oro y dos de platino. Sus compnentes son Pepe Begines (vocerío principal), Salvador Romero (bajo), Álvaro Begines (guitarra) y Pepe Linero (batería).

El confinamento ha obligado a la banda a suspender la gira que ya habían iniciadon para presentar su último trabajo, Rock con tomate.