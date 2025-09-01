Las dos víctimas mortales del atropello en la A-49 eran vecinas de Tomares

Las dos personas fallecidas este domingo en un atropello en la A-49 a la altura de Trigueros (Huelva), después de que un turismo arrollara una furgoneta que había parado tras un sufrir un reventón, eran dos vecinas de Tomares que tenían 57 y 20 años, respectivamente. Así lo ha confirmado a través de sus redes sociales el alcalde de Tomares, José María Soriano, que ha enviado el pésame a los familiares y amigos de las víctimas.

"Estamos profundamente consternados por el trágico fallecimiento ayer de dos vecinas de Tomares en un accidente ocurrido en Trigueros", ha escrito Soriano. "En nombre de todo el municipio, quiero trasladar mi más sentido pésame y todo nuestro cariño y apoyo a sus familias y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor. Descansen en paz", ha añadido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14.30 horas. Varios testigos llamaron al teléfono 112 para alertar de una colisión entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 71 de la A-49, en sentido Huelva. Los ciudadanos que llamaron indicaron que había varios heridos y que podía haber atrapados.

Hasta el lugar del suceso, alertados por el 112, se desplazaron Guardia Civil, yefectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Se movilizaron un helicóptero, los bomberos y mantenimiento de carreteras. En todo caso, la Guardia Civil sólo pudo certificar que había dos personas fallecidas y una herida.

Según los servicios de emergencias, todo apunta a que la furgoneta sufrió un reventón de una rueda y que dos de los ocupantes del vehículo se bajaron, momento en el cual fueron atropellados por el turismo.