Víctor Pérez Escolano ingresa como académico de honor en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría

El arquitecto Víctor Pérez Escolano, a la derecha, durante su ingreso como académico de honor en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría.

Víctor Pérez Escolano ha ingresado como académico de honor en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría durante un acto solemne celebrado en la Casa de los Pinelo. El arquitecto, historiador y catedrático emérito de la Universidad de Sevilla ha sido reconocido por su destacada trayectoria en el estudio de la arquitectura contemporánea, el urbanismo y la conservación del patrimonio andaluz.

Durante la sesión académica, Pérez Escolano pronunció su discurso de ingreso titulado Luces y sombras, en el que expuso diversas reflexiones sobre arquitectura, ciudad y patrimonio cultural. El acto contó con la presencia de los miembros de la corporación académica y supone el reconocimiento a décadas de labor investigadora y docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Refuerzo del compromiso con el patrimonio arquitectónico

Con la incorporación de Víctor Pérez Escolano, la Real Academia refuerza su vocación como espacio de reflexión y análisis sobre el arte, la arquitectura y el patrimonio cultural. El ingreso de uno de los especialistas más reconocidos en el estudio de la arquitectura y el urbanismo en Sevilla y Andalucía consolida el compromiso de la institución con la investigación y la difusión del legado cultural andaluz.

Trayectoria académica y profesional del nuevo académico

El nuevo académico de honor ha desarrollado una intensa labor de investigación como una de las figuras más influyentes en el ámbito de la historiografía arquitectónica en Andalucía. A lo largo de su carrera profesional ha participado activamente en numerosos proyectos de investigación, publicaciones especializadas y estudios sobre arquitectura española contemporánea, urbanismo y patrimonio histórico de la región.

La Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría

La Real Academia de Bellas Artes es una entidad de derecho público con personalidad e identidad singular al servicio de la cultura y del interés general. Fundada en el siglo XVIII y heredera de una tradición académica que se remonta al siglo XVII, tiene entre sus objetivos el fomento, estudio y difusión de las bellas artes, así como la conservación del patrimonio artístico andaluz.

La institución académica actúa como órgano consultivo de las Administraciones Públicas en materia de protección del patrimonio cultural y como centro de investigación avanzada de la Administración del Estado en ciencia, tecnología e investigación. Forma parte del Instituto de Academias de Andalucía, desarrollando una intensa actividad cultural a través de exposiciones, cursos, conferencias, conciertos y publicaciones especializadas.