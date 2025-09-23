Un accidente entre tres coches ha generado importantes retenciones en la A-49 a la salida de Sevilla. El siniestro se produjo en el kilómetro 2 de la vía, en el término municipal de Camas, con dirección hacia Huelva.

Según la información oficial de la DGT, el suceso obligó al cierre del carril izquierdo, lo que provocó un estrechamiento de carriles y una notable reducción de la capacidad de la carretera en ese tramo.

Por otra parte, también se registraron problemas de circulación en sentido Sevilla, donde se informó de congestión desde el km 2 hasta el km 0. En esta zona, el tráfico permaneció irregular durante varias horas debido al incidente.

El corte parcial y la reducción de carriles ocasionaron largas colas de vehículos en hora punta, con retenciones tanto hacia Huelva como en sentido contrario hacia la capital andaluza.