Sale ardiendo un camión tras chocar con otro en la A-4 en Carmona

El suceso tuvo lugar en la autovía A-4 , a su paso por la localidad sevillana de Carmona .

Dos personas han sido evacuadas al hospital tras resultar heridas en un accidente de tráfico entre dos camiones, uno de ellos incendiado, registrado en la madrugada de este martes 23 de septiembre en la A-4 a la altura de la localidad sevillana de Carmona.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, el siniestro se ha producido en el kilómetro 490 de la A-4 y ha obligado a cortar el tráfico hacia Sevilla capital.

Por su parte, el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha detallado que en el siniestro se han registrado dos heridos que han sido evacuados al hospital.